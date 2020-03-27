نشطاء تواصل: الإخوان سيطروا على هيومان رايتس وجعلوها تدافع عن الإرهابيين وتهاجم مصر

هاجم رواد السوشيال ميديا منظمة إخوان رايتس ووتش "هیومان رايتس ووتش سابقا" بعد قيامها بالدفاع عن الإرهابيين وتدويل أخبار كاذبة عنهم فى مصر فى محاولة منها للضغط على مصر.





وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى إن جماعة الإخوان الإرهابية سيطرت ومازالت تهيمن على توجهات المنظمة المشبوهة وتستخدمها لخدمة مخططاتهم الهدامة لبث الفوضى وعدم الاستقرار في مصر.





وتابع النشطاء أن الشعب المصرى كشف تلك المخططات منذ سنوات خاصة اعتصام رابعة الإرهابي المسلح عندما أطلقت المنظمة على الإرهابيين الذين حملوا السلاح ضد الشعب والدولة وبعدها أطلقت المنظمة على الإرهابيين والمخربين والعملاء والخونة " المعتقلين - سجناء الرأي " .





واضاف النشطاء أن المصريين الشرفاء يتذكرون عندما أصدرت المنظمة بیانات مفضوحة بإدانة إنفاذ الدولة المصرية والقضاء المصري العادل للقانون والقصاص لحق الشهداء وأهاليهم من قتلة الشهيد هشام بركات النائب العام المصري أقر بإعدام قاتليه الإرهابيين ولكن المصريين لم يندهشوا عندما تأكدوا أن مسئولي الملف المصرى بالمنظمة المشبوهة الإخوانيين إبراهيم عبد المنعم متولی - سلمى أشرف عبد الغفار.





وأشار النشطاء أن الشعب المصرى كشف فضيحة التمويل القطري المشبوه للمنظمة التي جسدتها الصورة التي جمعت أمير قطر تميم مع كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية منذ 3 سنوات كما عرف المصريون وجهكم الحقيقي الذي تمثله المشبوهة سارة ليا واتسون المديرة التنفيذية للشرق الأوسط بالمنظمة والتي يختبئ خلفها التمويل القطري وجماعة الإخوان الإرهابية.