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رياضة

كلوب يدخل فى نوبة بكاء .. اعرف السبب

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:33 م
كلوب
كلوب
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حسن العمدة
دخلت فى نوبة بكاء بعد سماع النشيد الخاص بجماهير ليفربول فى أحد المستشفيات فى انجلترا لمعالجة المصابين بـ فيروس كورونا، "لن تسير وحدك أبدا" ، هكذا بدأ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي تصريحاته للموقع الرسمي.

وقال: إن أي مشاكل يواجهها مثل موعد استئناف النشاط الكروي ومسألة تتويج فريقه بالدوري، ستكون محرجة مقارنة بالأزمة العالمية، متابعا، بكيت حينما تلقيت مقطع فيديو لعاملين في أحد المستشفيات وهم يغنون نشيد "لن تسير وحدك أبدا"، إنه أمر استثنائي، فهؤلاء الناس لا يعملون فقط، ولكن لديهم روحا طيبة أيضا.

وأضاف: أن دور العاملين في المستشفيات لمكافحة فيروس كورونا، لأنهم يضعون نفسهم في الخطر لعلاج المرضى.

واختتم المدير الفني لنادي ليفربول ، تصريحاته، أن هناك الكثير من الناس الذين يعانون من مشاكل أكبر بكثير، لذا سأشعر بالحرج لنفسي إذا كنت سأتحدث عن مشاكلي مقارنة بالمشاكل التي يعاني منها كل شخص في العالم في الوقت الحالي، فهذا هو الدرس الذي تعلمناه في هذه اللحظة.
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