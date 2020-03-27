كلوب يدخل فى نوبة بكاء .. اعرف السبب

دخلت فى نوبة بكاء بعد سماع النشيد الخاص بجماهير ليفربول فى أحد المستشفيات فى انجلترا لمعالجة المصابين بـ فيروس كورونا، " لن تسير وحدك أبدا" ، هكذا بدأ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي تصريحاته للموقع الرسمي.





وقال: إن أي مشاكل يواجهها مثل موعد استئناف النشاط الكروي ومسألة تتويج فريقه بالدوري، ستكون محرجة مقارنة بالأزمة العالمية، متابعا، بكيت حينما تلقيت مقطع فيديو لعاملين في أحد المستشفيات وهم يغنون نشيد "لن تسير وحدك أبدا"، إنه أمر استثنائي، فهؤلاء الناس لا يعملون فقط، ولكن لديهم روحا طيبة أيضا.





وأضاف: أن دور العاملين في المستشفيات لمكافحة فيروس كورونا، لأنهم يضعون نفسهم في الخطر لعلاج المرضى.



