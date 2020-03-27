حقيقة إصابة لاعبي المصري بـ فيروس كورونا بعد العودة من المغرب

كشف طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أنه لا يوجد أي اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبي فريقه .





وقال "العشري" في تصريحات صحافيه : "آخر تجمع للفريق كان خلال مواجهة الإياب أمام نهضة بركان في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية، وبعدها عدنا من المغرب منذ ثلاثة أسابيع".





وأكمل: " لا توجد أي أعراض أو اشتباه لأي لاعب في الفريق، بخصوص الإصابة بالفيروس اللعين، نطمئن على اللاعبين يوميا، ونتمنى السلامة للجميع في مصر وعدم تعرض أي لاعب لمكروه".





واختتم العشري تصريحاته : " أتمنى السلامة لأحمد مجدي لاعب الإسماعيلي وتصبح التحاليل التي يخضع لها سلبية، بعد وضعه في الحجر الصحي اليوم".



