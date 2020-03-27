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رياضة

حقيقة إصابة لاعبي المصري بـ فيروس كورونا بعد العودة من المغرب

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:27 م
فريق المصري
فريق المصري
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ملك موسي
كشف طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أنه لا يوجد أي اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبي فريقه.

وقال "العشري" في تصريحات صحافيه : "آخر تجمع للفريق كان خلال مواجهة الإياب أمام نهضة بركان في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية، وبعدها عدنا من المغرب منذ ثلاثة أسابيع".

وأكمل: " لا توجد أي أعراض أو اشتباه لأي لاعب في الفريق، بخصوص الإصابة بالفيروس اللعين، نطمئن على اللاعبين يوميا، ونتمنى السلامة للجميع في مصر وعدم تعرض أي لاعب لمكروه".

واختتم العشري تصريحاته : " أتمنى السلامة لأحمد مجدي لاعب الإسماعيلي وتصبح التحاليل التي يخضع لها سلبية، بعد وضعه في الحجر الصحي اليوم".

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