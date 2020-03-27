وفاة جورج سيدهم .. قصة إصابته بالتسمم

وقال هاني رمزي: "ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي".

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ولعل أشهر مشاهد الفنان القدير جورج سيدهم ، كانت وهو يأكل البيض فى مسرحية "المتزوجون" مع الفنان سمير غانم والفنانة شيرين.



