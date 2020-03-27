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فن

وفاة جورج سيدهم .. قصة إصابته بالتسمم

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:37 م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعدما أعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم اليوم الجمعة 27 مارس، عن عمر يناهز 81 عاما.

وقال هاني رمزي: "ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي".

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ولعل أشهر مشاهد الفنان القدير جورج سيدهم، كانت وهو يأكل البيض فى مسرحية "المتزوجون" مع الفنان سمير غانم والفنانة شيرين.

وما لا يعرفه الكثيرون أن جورج سيدهم، أصيب بالتسمم بعد يومين من العرض بسبب تناوله كمية كبيرة من البيض، وهو ما جعله يرفض تناوله خلال باقى العروض، وتم استبداله بطعام آخر، إلا أن مخرج العمل أصر على أن يتناول جورج سيدهم البيض خلال يوم تصوير المسرحية تليفزيونيًا. 

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