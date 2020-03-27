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رياضة

محمد صلاح يقود التشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:16 م
محمد صلاح وماني واجويرو
محمد صلاح وماني واجويرو
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حسن العمدة
كشف جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق والمحلل التليفزيوني عن تشكيل أفضل اللاعبين فى الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.

وقال كاراجر عبر صحيفة "تليجراف" البريطانية، إنه اختار محمد صلاح ضمن التشكيل الأفضل للموسم الدوري الإنجليزي الحالي والمتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن  كاراجر منح لقب لاعب الموسم في البريميرليج للسنغالي ساديو ماني زميل صلاح في ليفربول في عام 2019 .

وأوضح نجم الريدز السابق، أن تشكيل الأفضل فى الدوري الإنجليزي الذي استعرضه لكم، رغم توقف الأنشطة الكروية عبر العالم، إلا أن اختيار لاعب العام بالإضافة إلى تشكيل العام يكون في المعتاد في هذا التوقيت من العام.


وشدد كاراجر على أنه كان في حيرة بين صلاح وستيرلينج في مركز الجناح الأيمن، إلا أنه فضل صلاح لأن ستيرلينج لعب كثيرًا في الجناح الأيسر، كما أن صلاح واصل تألقه للموسم الثالث على التوالي وسجل 20 هدفا في مختلف المسابقات، كما صنع العديد من الأهداف.

وجاء تشكيل كاراجر لأفضل لاعبي بريميرليج في 2019 /2020 كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - فيرجل فان دايك - جو جوميز - آندي روبيرتسون

خط الوسط: كيفن دي بروين - جوردان هندرسون - جاك جريليش

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - سيرخيو أجويرو
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