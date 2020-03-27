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أخبار البلد

حقوقي: هيومن رايتس ووتش تتعامل مع مصر دائما بطريقة غير مهنية

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:14 م
صدى البلد
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أماني نوار

قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي، إن منظمة هيومن رايتس ووتش، إنها تتعامل مع مصر دائما طوال السنوات الماضية بطريقة غير مهنية وغير موضوعية وتحمل الكثير  من الاكاذيب والبيانات المفبركة.

 

وأكد شرابي  في تصريح لـ" صدى البلد " وهي تعتمد على مصادر غير معلومة وغير موثقة كل هدفها التشويه والترويج ضد مصر ومنها ما حدث مؤخرا من تقرير حول حالات تعذيب اطفال تحت سن الثامنه عشر وهي لم تتحدث عن ما قام به هؤلاء من جرائم.


وأضاف شرابي، أن هيومن رايتس ووتش أن هناك حالة عدم الموضوعية التي تتخذ من المحاميين والأهالي  وهي منظمة تتلقي تمويلها الاساسي من قطر حيث ترتبط بمركز الكرامة  الذي أسسه عبدالرحمن النعيمي ولها علاقات متشعبة مع التنظيم الدولي للاخوان.


يذكر أن  منظمة هيومن رايتس ووتش  تلعب دورا كبيرا فى التظليل والتكذيب لخدمة جماعة الاخوان الارهابية فى نشر الشائعات والاكاذيب ضد الدولة المصرية على مدار الاعوام الماضية، فلا يمر يوم الا وتخرج المنظمة المشبوهة التى تتلقى تمويلا ماليا كبيرا من قطر فى تشويه صورة النظام المصرى والدفاع عن جماعة الاخوان الارهابية فى محاولة منها للضغط على مصر للافراج عن الارهابيين.

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