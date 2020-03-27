أحمد الفيشاوي يودع جورج سيدهم بكلمات مؤثرة

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة للفنان الراحل جورج سيدهم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام "





و علق على الصورة قائلًا: " الضحك يقول وداعا چورچ سيدهم "





يذكر أن جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج بمصر حصل على بكالوريوس زراعة من جامعة عين شمس 1961 وهو متزوج من دكتورة صيدلانية وبدأ جورج سيدهم حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم.





لعب جورج سيدهم الأدوار الكوميدية ومن أشهر أعماله مسرحية المتزوجون مع صديقه سمير غانم وشيرين.



