الصحة تكشف تفاصيل السيناريو الثالث لمواجهة كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم زيادة عدد مستشفيات العزل بكافة محافظات الجمهورية استعدادا لاستقبال أي مصابين جدد بفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث المساء" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن الدكتورة هالة زايد وجهت بصرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة خلال الثلاثة شهور المقبلة وألبان الأطفال لعدم حدوث عجز في الأيام المقبلة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع الوزارات تقوم بمساعدة وزارة الصحة في أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بتوفير الأغذية للمواطنين الذين هم في عزل صحي بمنازلهم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أن الدولة المصرية تضع خططها لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الثلاث مراحل، مضيفا أن مصر مازالت في المرحلة الثانية من سيناريو انتشار فيروس كورونا، منوها أن مصر لديها الكثير من المستشفيات الخاصة بعلاج حالات فيروس كورونا وأنه حتى الآن لم نستخدم سوى ٦ مستشفيات منها فقط.

وأشار إلى أن السيناريو الثالث لانتشار كورونا سيتم فيه استخدام جميع المستشفيات وتحويل المدارس إلى مستشفيات وهناك بعض الفنادق ربما سيتم استخدامها كمستشفيات، موضحا أنه نستطيع تجهيز مستشفى في خلال ٤٨ ساعة فقط.