نشروا إسقاطات تحريضية.. ضبط 3 فى السعودية بسبب شائعات كورونا

ألقت النيابة العامة السعودية القبض على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا.

وأضافت النيابة فى بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن المتهمين اختلقوا مسببات عقابية وتأثيمٌ آثم واسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.

وأضافت : أن ذلك "يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال".

من ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية.

وحذرت النيابة العامة السعودية في بيان لها قبل يومين، من ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية.

وأوضحت أن العقوبة ستطبق على المخالفين، دون أن تطال المساءلة المبلغين.

فيما أصدرت السلطات السعودية عددا من القرارات الجديدة من أجل مضاعفة إجراءات الوقاية، إنطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وفق ما تم عرضه من الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية.





وأصدر الملك سلمان عددا من الإجراءات الاحترازية الجديدة منها يُمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، أي ما يعني تفعيل قرار الحظر الداخلي بين المناطق بعضها البعض، كما يُمنع الدخول والخروج والتنقل بين مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية مع التشديدات القوية ومخالفة المخالفين للقرارات.





ومن ضمن الإجراءات الاحترازية أيضًا التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هي تقديم وقت بدء سريان قرار منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة.









كما وجهت الجهات المعنية بضرورة أخذ مقترحات وزارة الصحة بشأن زيادة ساعات منع التجول أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، مع استثناء الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية، مع ضرورة تنفيذ ورقابة الحجر الصحي للمواطنين بالمنازل ومنع الخروج نهائيًا.



