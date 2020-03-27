AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نشروا إسقاطات تحريضية.. ضبط 3 فى السعودية بسبب شائعات كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:33 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
ميـــس رضــا
ألقت النيابة العامة السعودية القبض على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا.

وأضافت النيابة فى  بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن المتهمين اختلقوا مسببات عقابية وتأثيمٌ آثم واسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.

وحذرت النيابة العامة السعودية  في بيان لها قبل يومين، من ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية.


 وأضافت :  أن ذلك "يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها طبقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال".


وأوضحت أن العقوبة ستطبق على المخالفين، دون أن تطال المساءلة المبلغين.


فيما أصدرت السلطات السعودية  عددا من القرارات الجديدة من أجل مضاعفة إجراءات الوقاية، إنطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وفق ما تم عرضه من الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 
وأصدر الملك سلمان عددا من الإجراءات الاحترازية الجديدة منها يُمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، أي ما يعني تفعيل قرار الحظر الداخلي بين المناطق بعضها البعض، كما يُمنع الدخول والخروج والتنقل بين مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية مع التشديدات القوية ومخالفة المخالفين للقرارات.
 

ومن ضمن الإجراءات الاحترازية أيضًا التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هي تقديم وقت بدء سريان قرار منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية: الرياض،  مكة المكرمة، المدينة المنورة.


كما وجهت الجهات المعنية بضرورة أخذ مقترحات وزارة الصحة بشأن زيادة ساعات منع التجول أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، مع استثناء الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية، مع ضرورة تنفيذ ورقابة الحجر الصحي للمواطنين بالمنازل ومنع الخروج نهائيًا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العاهل السعودي يتخذ قرارات حاسمة لاحتواء فيروس كورونا.. تفاصيل

5 قرارات جديدة من خادم الحرمين لمنع انتشار وباء كورونا "تفاصيل"

بعد قرارات الملك سلمان حول كورونا.. تعرف على عقوبات المخالفين والمحرضين

ممنوع الدخول والخروج من مكة والمدينة والرياض.. قرارات سعودية حاسمة

قبل دخولهم المسجد الحرام والنبوي .. فحص العاملين بالحرمين الشريفين بسبب كورونا

تفاصيل ليلة القبض على عسكريين سعوديين خالفوا تعليمات الحظر

ترشيحاتنا

صحيفة تونسية تصف الهارب كوليبالي بـ"الفاشل".. والاهلي سيضرب النجم الساحلي فى الفيفا

اللي بيحبني يدعيلي.. نجم الإسماعيلي يعلن دخوله الحجر الصحي

مجاعة تضرب بريطانيا بسبب كورونا | تفاصيل

الحجر الصحي: مصر من أقل الدول إصابة بـ كورونا لهذا السبب

محافظ الإسكندرية يقرر إغلاق جميع الشواطئ أمام الجمهور بسبب كورونا

وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر 83 عاما بعد صراع مع المرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر 5 سيارات توفيرا لاستهلاك الوقود في العالم.. صور

تحذير شديد للمسافرين إلى الساحل والسخنة.. معرضون للإصابة بكورونا

ترك وراءه 6 أطفال.. كورونا يودي بحياة أمريكي بعد يومين من إصابته