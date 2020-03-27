بعد أول حفل لايف دون جمهور.. تامر عاشور يتصدر تويتر

تصدر الفنان تامر عاشور لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر مصر بهاشتاج يحمل اسمه خلال إحياء أول حفل غنائي لايف بدون جمهور ضمن مبادرات خليك بالبيت، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





يأتي الحفل كمساهمة من النجم تامر عاشور في كسر حالة الملل لدى محبيه مع توقف جميع الفعاليات الفنية والثقافية على مستوى العالم ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار وباء فيروس كورونا وكدعم منه لتشجيع جمهوره على البقاء في المنازل لتجنب الإصابة بالفيروس القاتل.



