عبد الرازق توفيق: الأداء‭ ‬الرئاسى‭ ‬المبدع ‬حفظ‭ ‬لمصر‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية

أكد الكاتب الصحفى عبد الرازق توفيق ، رئيس تحرير الجمهورية، أن ‬القائد‭ ‬القوى‭ ‬الأمين،‭ ‬حقق‭ ‬مع‭ ‬شعبه‭ ‬المعجزة‭ ‬وأصبحت‭ ‬مصر‭ ‬ملء‭ ‬السمع‭ ‬والبصر،‭ ‬عادت‭ ‬وكأنها‭ ‬ولدت‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬وقدرة‭.

وأضاف عبد الرازق فى مقاله تحت عنوان «الأداء‭ ‬الرئاسى»‭ ‬المبدع‭ .. ‬حفظ‭ ‬لمصر‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية..عبقرية‭ ‬الحُكْم‭ .. ‬وحكمة‭ ‬القيادة» أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تَحَمَّل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬تطيقه‭ ‬الجبال‭.. ‬من‭ ‬حملات‭ ‬شيطانية‭ ‬شنتها‭ ‬عليه‭ ‬أبالسة‭ ‬أهل‭ ‬الشر‭ ‬والغدر‭ ‬والخيانة‭ ‬وباعة‭ ‬الأوطان‭.. ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬آمن‭ ‬بوطنه‭، ‬وتحدى‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬وتحيا‭ ‬مصر‭ ‬عزيزة‭ ‬أَبِيَّة.

وجاء نص المقال كالتالى: « هى‭ ‬كلمة‭ ‬حق‭.. ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬بها‭ ‬إلا‭ ‬وجه‭ ‬اللَّه‭.. ‬وإنصاف‭ ‬رجُل‭ ‬سَخَّرَهُ‭ ‬اللَّهُ‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬لحماية‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الأمين،‭ ‬فى‭ ‬أصعب‭ ‬أيام‭ ‬وسنوات‭ ‬الوطن‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬ظهر‭ ‬فى‭ ‬المشهد‭ ‬المصرى‭ ‬المعقد،‭ ‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬المتفائلين‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تعود‭ ‬حتى‭ ‬مجرد‭ ‬شبه‭ ‬دولة‭.. ‬لكن‭ ‬القائد‭ ‬القوى‭ ‬الأمين،‭ ‬حقق‭ ‬مع‭ ‬شعبه‭ ‬المعجزة‭.. ‬وأصبحت‭ ‬مصر‭ ‬ملء‭ ‬السمع‭ ‬والبصر،‭ ‬عادت‭ ‬وكأنها‭ ‬ولدت‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬وقدرة‭.‬





ربما‭ ‬يخشى‭ ‬الكثيرون‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬والكُتَّاب‭ ‬الحديث‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬خشية‭ ‬الاتهام‭ ‬بالنفاق،‭ ‬أو‭ ‬كما‭ ‬يسميه‭ ‬الموتورون‭ ‬بالتطبيل‭.. ‬لست‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬ولا‭ ‬ذاك،‭ ‬ولا‭ ‬أريد‭ ‬أى‭ ‬شيء‭ ‬سوى‭ ‬قول‭ ‬الحق‭ ‬ومرضاة‭ ‬اللَّه،‭ ‬وإعطاء‭ ‬الرجل‭ ‬حقه‭.. ‬ومن‭ ‬باب‭ ‬الساكت‭ ‬عن‭ ‬الحق‭ ‬شيطان‭ ‬أخرس‭.. ‬فما‭ ‬أقوله‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬كلام‭ ‬وعواطف‭ ‬وأحاديث‭ ‬إنشائية‭.. ‬ولكن‭ ‬حديثى‭ ‬يأتى‭ ‬من‭ ‬رحم‭ ‬الواقع‭ ‬والإنجاز‭ ‬والنجاح‭.. ‬لمسه‭ ‬المصريون‭ ‬الشرفاء‭.. ‬وانعكس‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭.. ‬ربما‭ ‬أكون‭ ‬أحد‭ ‬الذين‭ ‬يُطَوق‭ ‬رقبتهم‭ ‬دَيْن‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭.. ‬فقد‭ ‬حفظ‭ ‬اقتصادنا‭ ‬واستقرارنا،‭ ‬ووجودنا‭ ‬بعد‭ ‬اللَّه‭ ‬عز‭ ‬وجل‭.. ‬وصان‭ ‬الأرض‭ ‬والعرض،‭ ‬واستعاد‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬غياهب‭ ‬الضياع‭ ‬والانهيار‭.‬





كلامى‭ ‬ليس‭ ‬نوعًا‭ ‬من‭ ‬الغزل‭ ‬الذى‭ ‬يُراد‭ ‬به‭ ‬التزلُّف‭ ‬والتقرب،‭ ‬ولكنه‭ ‬حق‭ ‬وواقع‭ ‬وصدق،‭ ‬وقولة‭ ‬حق‭ ‬لرجل‭ ‬لطالما‭ ‬طالته‭ ‬سهام‭ ‬الغدر‭ ‬والتشكيك‭ ‬والأكاذيب‭ ‬والتجريح‭ ‬والتشويه،‭ ‬لكنه‭ ‬ظل‭ ‬ثابتًا‭ ‬على‭ ‬الحق‭ ‬والعمل‭ ‬والتجرد‭ ‬وإنكار‭ ‬الذات‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اللَّه‭ ‬ثم‭ ‬الوطن‭.. ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬أى‭ ‬شيء‭ ‬سوى‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬مصر‭ ‬‮«‬أد‭ ‬الدنيا‮»‬‭ ‬وأم‭ ‬الدنيا‭.‬





تَحَمَّل‭ ‬الرجل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬تطيقه‭ ‬الجبال‭.. ‬من‭ ‬حملات‭ ‬شيطانية‭ ‬شنتها‭ ‬عليه‭ ‬أبالسة‭ ‬أهل‭ ‬الشر‭ ‬والغدر‭ ‬والخيانة‭ ‬وباعة‭ ‬الأوطان‭.. ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬آمن‭ ‬بوطنه‭. ‬وتحدى‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬وتحيا‭ ‬مصر‭ ‬عزيزة‭ ‬أَبِيَّة،‭ ‬فقد‭ ‬ورثنا‭ ‬من‭ ‬العقود‭ ‬السابقة‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬تاريخ‭ ‬مصر،‭ ‬أن‭ ‬الهم‭ ‬الأكبر‭ ‬والشغل‭ ‬الشاغل‭ ‬لأى‭ ‬رئيس‭ ‬هو‭ ‬كرسى‭ ‬السلطة‭.. ‬ودغدغة‭ ‬مشاعر‭ ‬الناس‭.. ‬واستجداء‭ ‬الهُتافات‭.. ‬والمواربة‭ ‬فى‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬التى‭ ‬تصب‭ ‬فى‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭.. ‬والسعى‭ ‬لشعبية‭ ‬زائفة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مصالح‭ ‬البلاد‭ ‬والعباد‭.‬





لكن‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭.. ‬كانت‭ ‬المصلحة‭ ‬العليا‭ ‬للوطن‭ ‬هى‭ ‬الحاكم‭ ‬والمحرك‭ ‬الرئيسى‭ ‬لكل‭ ‬القرارات‭ ‬والمشروعات،‭ ‬كان‭ ‬ومازال‭ ‬شجاعًا‭ ‬وجريئًا‭.. ‬وصابرًا‭ ‬ومحتسبًا‭ ‬وحاسمًا‭.. ‬ومواجهًا‭.. ‬ومقتحمًا‭ ‬لا‭ ‬يخاف‭ ‬فى‭ ‬مصلحة‭ ‬مصر‭ ‬وشعبها‭ ‬لومة‭ ‬لائم‭.‬





بالقراءة‭ ‬المتأنية‭ ‬للست‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية‭.. ‬وهى‭ ‬أصعب‭ ‬فترة‭ ‬مرَّت‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬طوال‭ ‬تاريخها‭.. ‬نجدنا‭ ‬أمام‭ ‬قائد‭ ‬منقذ،‭ ‬امتلك‭ ‬الحكمة‭ ‬والرؤية‭ ‬والشجاعة‭ ‬والجرأة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬اقتحام‭ ‬مشاكل‭ ‬مصر‭ ‬المزمنة‭ ‬والتشخيص‭ ‬الجيد‭ ‬لها‭ ‬ووضع‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب،‭ ‬وإذا‭ ‬استدعى‭ ‬الأمر‭ ‬المشرط،‭ ‬رغم‭ ‬الألم‭.. ‬لكنها‭ ‬الأمانة‭ ‬التى‭ ‬تقتضيها‭ ‬حالة‭ ‬المريض‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬حياته‭ ‬واستعادة‭ ‬قوتة‭.. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬مصر‭.‬





لا‭ ‬أقول‭ ‬كلمات‭ ‬عبثية‭ ‬أو‭ ‬جزافية‭.. ‬لكنها‭ ‬تقدير‭ ‬وتقييم‭ ‬وتدبر،‭ ‬وقولة‭ ‬حق‭ ‬تجسدها‭ ‬وتدعمها‭ ‬حقائق‭ ‬وأدلة‭ ‬وبراهين‭ ‬قاطعة‭.. ‬ومعطيات‭ ‬واقع‭ ‬كان‭ ‬مؤلمًا‭ ‬وأصبح‭ ‬واعدًا‭.. ‬كانت‭ ‬بلادنا‭ ‬تتعرض‭ ‬لأشرس‭ ‬مؤامرة‭.. ‬وأصعب‭ ‬ظروف‭ ‬وأزمات‭ ‬اقتصادية‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬مصر‭.. ‬ربما‭ ‬يتوقف‭ ‬أمامها‭ ‬الإنسان‭ ‬عاجزًا‭ ‬عن‭ ‬فعل‭ ‬شيء‭.. ‬وربما‭ ‬أيضًا‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬حياته‭ ‬ونفسه‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬القاسية‭ ‬لوطن‭ ‬يضيع‭.. ‬غارق‭ ‬فى‭ ‬مشاكل‭ ‬وأزمات‭ ‬وعجز‭ ‬ونقص‭ ‬وفوضى‭ ‬وانفلات‭ ‬وإرهاب‭.. ‬وتآمر‭ ‬قوى‭ ‬كبري‭.. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬اللَّه‭ ‬عَمَار‭.. ‬وبينه‭ ‬وبين‭ ‬خالقه‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة‭ ‬ألمح‭ ‬إليها‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬قبل‭.. ‬فما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬طوال‭ ‬الـست‭ ‬سنوات‭ ‬يجعلنا‭ ‬نتوقف‭ ‬كثيرًا‭ ‬لنوفِّى‭ ‬للرجل‭ ‬حقه‭ ‬بموضوعية‭ ‬وبواقع‭ ‬يشهد‭ ‬دون‭ ‬تهوين‭ ‬أو‭ ‬تهويل‭ ‬أو‭ ‬تجميل‭.. ‬فالواقع‭ ‬الذى‭ ‬كان‭.. ‬والذى‭ ‬أصبح‭ ‬كفيلًا‭ ‬بأن‭ ‬يُصدِّق‭ ‬على‭ ‬حديثي،‭ ‬ولا‭ ‬يستطيع‭ ‬أحد‭ ‬إنكاره‭.‬





ربما‭ ‬لا‭ ‬يحب‭ ‬الرئيس‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الكلمات‭ ‬ويميل‭ ‬إلى‭ ‬إنكار‭ ‬ذاته‭.. ‬ويقولها‭ ‬دائمًا‭: ‬احنا‭ ‬اللى‭ ‬كلنا‭ ‬قيادة‭ ‬وشعب‭.. ‬لكننى‭ ‬أجدنى‭ ‬مضطرًا‭ ‬لقول‭ ‬الحق،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬طعنات‭ ‬التشويه‭ ‬والأكاذيب‭ ‬وأحاديث‭ ‬الإفك‭ ‬التى‭ ‬تقودها‭ ‬الجماعة‭ ‬الإرهابية‭ ‬التى‭ ‬خانت‭ ‬اللَّه‭ ‬وكفرت‭ ‬بالوطن‭.. ‬فالأمانة‭ ‬تقتضى‭ ‬الإنصاف‭ ‬والتحية‭ ‬لجهود‭ ‬الشرفاء‭ ‬والمخلصين‭.‬





نتوقف‭ ‬كثيرًا‭ ‬أمام‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬الحالي‭.. ‬لقد‭ ‬ظهرت‭ ‬ملامح‭ ‬الدولة‭ ‬الحديثة‭ ‬الواثقة،‭ ‬القوية‭ ‬القادرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬أزمتين‭ ‬هما‭ ‬الأخطر‭.. ‬سواء‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬على‭ ‬مصر،‭ ‬والتى‭ ‬استمرت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬متواصلة،‭ ‬وأيضًا‭ ‬أزمة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬الذى‭ ‬يهدد‭ ‬العالم‭ ‬وكيف‭ ‬تعاملت‭ ‬معها‭ ‬مصر‭ ‬بأرقى‭ ‬ما‭ ‬يكون،‭ ‬واتخذت‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الاحترازية‭ ‬لوقاية‭ ‬وحماية‭ ‬المصريين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬انحسار‭ ‬الفيروس،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يذهب‭ ‬بعيدًا‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬أكثر‭ ‬الدول‭ ‬تقدمها‭.. ‬مثل‭ ‬الصين‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وأسبانيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬فى‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬اتخذت‭ ‬مصر‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التى‭ ‬كشفت‭ ‬بوضوح‭ ‬وجلاء‭ ‬عبقرية‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬وأهمية‭ ‬وجدوى‭ ‬نجاحاتها‭ ‬طوال‭ ‬الـ6‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬وهو‭ ‬الذى‭ ‬أغناها‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬الصديق‭ ‬والشقيق،‭ ‬وتصرفت‭ ‬واتخذت‭ ‬قراراتها‭ ‬من‭ ‬فيض‭ ‬قدراتها‭ ‬وإمكانياتها‭ ‬ومواردها‭ ‬لترضى‭ ‬وتحمى‭ ‬جميع‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الأزمة،‭ ‬وتوفر‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للبسطاء‭ ‬والفقراء‭ ‬والفئات‭ ‬الأولى‭ ‬بالرعاية‭ ‬والأكثر‭ ‬احتياجًا‭.. ‬وفى‭ ‬توقيت‭ ‬متزامن‭ ‬تحاول‭ ‬بقدر‭ ‬كبير‭ ‬تلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬شعبها‭ ‬فى‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬والمعاشات‭ ‬وزيادة‭ ‬حد‭ ‬الإعفاء‭ ‬الضريبى‭ ‬وحزمة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬التى‭ ‬انتصرت‭ ‬فيها‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬للمواطن‭ ‬المصري‭.. ‬وصدقها‭ ‬الواضح‭ ‬فى‭ ‬توفير‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬له‭.. ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬له‭.‬





أحسبنى‭ ‬حَكَمًا‭ ‬شريفًا،‭ ‬لم‭ ‬يكتب‭ ‬لأحد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصلحة‭ ‬أو‭ ‬مغانم،‭ ‬أو‭ ‬مكاسب‭ ‬شخصية،‭ ‬ولا‭ ‬أعرف‭ ‬طريقها‭ ‬طوال‭ ‬عمري‭.. ‬أنحاز‭ ‬للوطن‭ ‬عن‭ ‬قناعة‭ ‬وشرف‭.. ‬وآخر‭ ‬ما‭ ‬أفكر‭ ‬فيه‭ ‬هو‭ ‬المغنم‭ ‬والمكسب،‭ ‬لم‭ ‬أُضْبَط‭ ‬يومًا‭ ‬فى‭ ‬الكتابة‭ ‬أو‭ ‬محاباة‭ ‬رجل‭ ‬مال‭ ‬أو‭ ‬أعمال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الكسب‭.. ‬أو‭ ‬طعن‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مال،‭ ‬ولم‭ ‬يجدنى‭ ‬أحد‭ ‬متلونًا‭ ‬أو‭ ‬متحولًا‭.. ‬حتى‭ ‬أننى‭ ‬أخشى‭ ‬أن‭ ‬أكتب‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬ناجح‭ ‬يؤدى‭ ‬عمله‭ ‬بأمانة‭ ‬وصدق‭.. ‬خشية‭ ‬أن‭ ‬يُقال‭: ‬‮«‬مصالح‮»‬‭.. ‬لكننى‭ ‬من‭ ‬زخم‭ ‬نجاحات‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭.. ‬وفرط‭ ‬تعاملاتها‭ ‬العبقرية‭ ‬مع‭ ‬الصعاب‭ ‬والأزمات‭.. ‬أجدنى‭ ‬فخورًا‭ ‬بهذا‭ ‬الوطن‭ ‬الذى‭ ‬يقوده‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬بشرف‭ ‬وإخلاص‭ ‬ووطنية‭ ‬وطهارة‭.. ‬وأنا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أُقَيِّم‭ ‬هذا‭ ‬القائد‭ ‬العظيم‭.. ‬ولكننى‭ ‬أراه‭ ‬كمواطن‭ ‬مطمئنًا‭ ‬على‭ ‬أولاده‭ ‬وأسرته‭ ‬وأهله‭ ‬وعائلته‭ ‬ووطنه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬أراه‭ ‬كصحفى‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬أو‭ ‬غيره‭.‬





لا‭ ‬أخاف‭ ‬المتنطعين‭ ‬أو‭ ‬المشبوهين،‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬خانوا‭ ‬اللَّه‭ ‬والوطن‭.. ‬ولا‭ ‬أقاويل‭ ‬السفهاء‭.. ‬ومن‭ ‬ضبطنى‭ ‬بما‭ ‬يقلل‭ ‬منى‭ ‬فليأت‭ ‬به‭ ‬أمام‭ ‬الناظرين‭ ‬والشاهدين‭.. ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬أقول‭ ‬إلا‭ ‬الحق‭.. ‬وما‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬ضميرى‭ ‬وقناعاتي،‭ ‬ولا‭ ‬أخشى‭ ‬إلا‭ ‬اللَّه‭.. ‬وكونى‭ ‬محسوبًا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬فهو‭ ‬شرف‭ ‬كبير‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أستحقه‭.. ‬فالقائد‭ ‬الذى‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬سوى‭ ‬مصلحة‭ ‬وطنه‭.. ‬مخلص‭ ‬وشريف‭ ‬وصادق‭ ‬وشفاف‭ ‬وجريء‭ ‬وشجاع‭ ‬وطاهر،‭ ‬يكره‭ ‬الفساد‭ ‬والفاسدين‭ ‬ولا‭ ‬يقول‭ ‬إلا‭ ‬الصدق‭.. ‬لا‭ ‬يستحق‭ ‬منا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نوجه‭ ‬له‭ ‬التحية‭.. ‬ونضعه‭ ‬على‭ ‬الرأس‭.. ‬ونفخر‭ ‬به‭ ‬زعيمًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬فريدًا‭.. ‬قدم‭ ‬لمصر‭ ‬الكثير‭ ‬والكثير،‭ ‬ومنح‭ ‬شعبها‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والاستقرار‭ ‬بفضل‭ ‬اللَّه‭ ‬وتوفيقه‭.‬





جاء‭ ‬أداء‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬خلال‭ ‬الـ6‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية‭ ‬مبهرًا‭ ‬وعبقريًا‭ ‬يجسد‭ ‬كفاءة‭ ‬الحكم‭.. ‬وروعة‭ ‬القرار‭.. ‬وحكمة‭ ‬الإدارة،‭ ‬ولعل‭ ‬معجزة‭ ‬الـ6‭ ‬سنوات‭ ‬السمان‭ ‬كانت‭ ‬أسبابها‭ ‬وحيثياتها‭ ‬التى‭ ‬تتعلق‭ ‬بالرئيس‭ ‬نفسه‭.‬





أولًا‭: ‬الصدق‭ ‬والشفافية‭ ‬والمصارحة‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬وعدم‭ ‬تجميل‭ ‬الواقع‭.. ‬والتشخيص‭ ‬الدقيق‭ ‬للحالة‭ ‬المصرية‭.‬





ثانيًا‭: ‬امتلاك‭ ‬الرؤية‭ ‬بعد‭ ‬تقييم‭ ‬وتقدير‭ ‬الموقف‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الصحيح‭ ‬الذى‭ ‬يشمل‭ ‬كل‭ ‬الأبعاد‭ ‬والمحاور‭.‬





ثالثًا‭: ‬القدرة‭ ‬الفائقة‭ ‬على‭ ‬استشراف‭ ‬المستقبل‭.. ‬والأخذ‭ ‬بأسباب‭ ‬العلم‭.. ‬ومعالجة‭ ‬كل‭ ‬مشكلة‭ ‬أو‭ ‬قضية‭ ‬من‭ ‬الجذور‭ ‬وليس‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬أو‭ ‬المظاهر‭.. ‬والتنفيذ‭ ‬الدقيق‭ ‬الذى‭ ‬يراعى‭ ‬معطيات‭ ‬الواقع‭.. ‬ومتطلبات‭ ‬المستقبل‭.‬





رابعًا‭: ‬عبقرية‭ ‬التحدي‭.. ‬والإيمان‭ ‬المطلق‭ ‬بأن‭ ‬الوطن‭ ‬تأخر‭ ‬كثيرًا‭ ‬ويستحق‭ ‬الأكثر‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬تعويض‭ ‬ما‭ ‬فات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬محسوب‭ ‬ومحدود‭ ‬وواقعى‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬باستنهاض‭ ‬الإرادة‭ ‬والقدرة‭ ‬المصرية‭ ‬الموجودة‭ ‬فى‭ ‬جينات‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬مع‭ ‬توافر‭ ‬الإمكانيات‭.‬





خامسًا‭: ‬عدم‭ ‬الإقدام‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬قبل‭ ‬توافر‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتنفيذ‭.. ‬فالرئيس‭ ‬لا‭ ‬يصدر‭ ‬ولا‭ ‬يبيع‭ ‬الوهم‭ ‬لشعبه،‭ ‬ولكنه‭ ‬صادق‭ ‬فى‭ ‬وعوده‭ ‬القابلة‭ ‬للتنفيذ‭.‬





سادسًا‭: ‬الواقعية‭.. ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬رجل‭ ‬واقعى‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬الحدود‭.. ‬حتى‭ ‬امتلاك‭ ‬قدرة‭ ‬الخيال‭ ‬التى‭ ‬تستند‭ ‬عنده‭ ‬على‭ ‬واقع‭ ‬قابل‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬للتنفيذ‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.. ‬ولكن‭ ‬الخيال‭ ‬هنا‭ ‬يكمن‭ ‬فى‭ ‬مثالية‭ ‬التنفيذ‭ ‬فى‭ ‬التعاطى‭ ‬مع‭ ‬المستقبل‭ ‬ومراعاة‭ ‬احتياجات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬قادمة‭.‬





سابعًا‭: ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الشخصية‭ ‬والمظهرية‭.. ‬فالمحرك‭ ‬الرئيسى‭ ‬عند‭ ‬السيسى‭ ‬هو‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والشعب‭ ‬دون‭ ‬أى‭ ‬اعتبارات‭ ‬أخري‭.. ‬ولعل‭ ‬آلاف‭ ‬القرارات‭ ‬التى‭ ‬تجلت‭ ‬فيها‭ ‬الشجاعة‭ ‬المطلقة‭ ‬المستندة‭ ‬على‭ ‬التجرد‭ ‬والمصلحة‭ ‬الوطنية‭ ‬واضحة‭ ‬مثل‭ ‬الشمس‭.‬





ثامنًا‭: ‬الإنسانية‭ ‬المستندة‭ ‬على‭ ‬القدرة‭.. ‬والانحياز‭ ‬المطلق‭ ‬للمواطن‭ ‬المصري‭.. ‬ومساندة‭ ‬البسطاء‭ ‬والفقراء‭ ‬والفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬احتياجًا‭ ‬والأولى‭ ‬بالرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬الكامل‭ ‬لنماذج‭ ‬الشرف‭ ‬والكفاح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭.. ‬ولعل‭ ‬دخول‭ ‬المواطن‭ ‬البسيط‭ ‬للتكريم‭ ‬فى‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي،‭ ‬يُحْسَّب‭ ‬للرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭.‬





تاسعًا‭: ‬الانحياز‭ ‬والتقدير‭ ‬الكامل‭ ‬للعطاء‭ ‬والتضحيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭ ‬مثل‭ ‬أبطالنا‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬خاصة‭ ‬رجال‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬الذين‭ ‬أهدوا‭ ‬أرواحهم‭ ‬لتبقى‭ ‬وتحيا‭ ‬مصر‭.‬





عاشرًا‭: ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬يمتلك‭ ‬عبقرية‭ ‬توحيد‭ ‬الصفوف‭ ‬النابع‭ ‬من‭ ‬تشخيص‭ ‬دقيق‭ ‬لاحتياج‭ ‬الوطن‭ ‬للاصطفاف‭ ‬والتماسك‭.. ‬ولعل‭ ‬إشاراته‭ ‬الدائمة‭ ‬إلى‭ ‬حتمية‭ ‬وأهمية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المصريون‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬رجل‭ ‬واحد‭.. ‬والقبض‭ ‬بيديه‭ ‬فى‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وقوف‭ ‬المصريين‭ ‬صفًا‭ ‬واحدًا‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والتهديدات‭ ‬والمخاطر‭.. ‬وأيضًا‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬حشد‭ ‬الشعب‭ ‬المصرى‭ ‬واستنهاض‭ ‬التحدى‭ ‬بداخله‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬النصر‭ ‬فى‭ ‬معركة‭ ‬السباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬لبناء‭ ‬الوطن‭.. ‬وعليك‭ ‬أن‭ ‬ترصد‭ ‬كلمات‭ ‬الرئيس‭ ‬‮«‬سويًا‭.. ‬ومعًا‮»‬‭ ‬فى‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬وقوف‭ ‬المصريين‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الصعبة‭.. ‬وقد‭ ‬حقق‭ ‬نجاحًا‭ ‬مبهرًا‭ ‬فى‭ ‬جمع‭ ‬المصريين‭ ‬على‭ ‬قلب‭ ‬رجل‭ ‬واحد‭.. ‬وحشدهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬النصر‭ ‬على‭ ‬التحديات‭.‬





حادى‭ ‬عشر‭: ‬يتمتع‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬بقدرة‭ ‬فائقة‭ ‬على‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬والأدب‭ ‬الجم،‭ ‬فرغم‭ ‬وقاحة‭ ‬بعض‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬المعادية‭ ‬لمصر‭.. ‬وما‭ ‬ترتكبه‭ ‬جماعة‭ ‬الإخوان‭ ‬من‭ ‬خيانة‭ ‬وبجاحة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬منه‭ ‬يومًا‭ ‬أى‭ ‬لفظ‭ ‬سييء‭.‬





ثانى‭ ‬عشر‭:‬‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬هو‭ ‬رمز‭ ‬للشرف‭ ‬فى‭ ‬زمن‭ ‬عزَّ‭ ‬فيه‭ ‬الشرف‭.. ‬صادق‭ ‬الكلمة‭ ‬والوعد‭.. ‬صاحب‭ ‬مبادئ،‭ ‬يتبنى‭ ‬الأخلاق‭ ‬فى‭ ‬السياسة‭.. ‬لا‭ ‬يلجأ‭ ‬إلى‭ ‬المناورة‭ ‬والالتفاف،‭ ‬فمصر‭ ‬لا‭ ‬تغدر‭ ‬ولا‭ ‬تخون‭ ‬وتحترم‭ ‬الجميع‭ ‬ولا‭ ‬تتدخل‭ ‬فى‭ ‬الشئون‭ ‬الداخلية‭ ‬للآخرين‭.. ‬وتدعو‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬وتبادل‭ ‬المصالح‭ ‬والمنافع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رخاء‭ ‬ومصالح‭ ‬الشعوب،‭ ‬ورفض‭ ‬الصراعات‭ ‬والمواجهات‭ ‬المسلحة‭ ‬والحروب‭ ‬وتعظيم‭ ‬الحلول‭ ‬السلمية‭ ‬والمفاوضات‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬الوطنية‭.. ‬فشخصية‭ ‬القائد‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬سياسات‭ ‬الدولة‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬وقدرة‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تلجأ‭ ‬إلى‭ ‬الأساليب‭ ‬التى‭ ‬تخالف‭ ‬ثوابتها‭ ‬الشريفة،‭ ‬ومبادئها‭ ‬الراقية‭.‬





ثالث‭ ‬عشر‭: ‬لا‭ ‬يحب‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬التجاوز‭ ‬أيًا‭ ‬كان‭ ‬شكله،‭ ‬وقابض‭ ‬على‭ ‬الأخلاق‭ ‬والفضائل،‭ ‬ولا‭ ‬يقبل‭ ‬الفساد‭ ‬والفاسدين،‭ ‬ولا‭ ‬يتسامح‭ ‬مع‭ ‬الانحطاط‭ ‬الأخلاقى‭ ‬أو‭ ‬الكذب‭.. ‬ويقدر‭ ‬العطاء‭ ‬والإخلاص‭ ‬والطهارة‭.. ‬ويتجلى‭ ‬ذلك‭ ‬فى‭ ‬حرب‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭ ‬على‭ ‬الفساد‭ ‬ويستوى‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬الموظف‭ ‬الصغير‭ ‬والوزير‭.. ‬فالجميع‭ ‬أمام‭ ‬القانون‭ ‬سواء‭.‬





رابع‭ ‬عشر‭: ‬يتمتع‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬بقراءة‭ ‬لا‭ ‬محدودة‭ ‬للمستقبل‭.. ‬والسيناريوهات‭ ‬القادمة‭.. ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬الأمور‭ ‬للصدفة‭.. ‬لذلك‭ ‬يستوقفنى‭ ‬أمرين‭.. ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬قراره‭ ‬بتطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬الجيش‭ ‬المصرى‭ ‬العظيم،‭ ‬وتزويده‭ ‬بأحدث‭ ‬منظومات‭ ‬القتال‭.. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ظهرت‭ ‬الحاجة‭ ‬إليه‭ ‬بشدة‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والمخاطر‭ ‬والتهديدات‭ ‬وحماية‭ ‬الثروات‭ ‬والمقدرات‭ ‬المصرية‭.. ‬الأمر‭ ‬الثانى‭ ‬قراءة‭ ‬بتطبيق‭ ‬الإصلاح‭ ‬الاقتصادى‭ ‬الشامل‭ ‬رغم‭ ‬مخاوف‭ ‬ومطالبات‭ ‬وتحذيرات‭ ‬أجهزة‭ ‬المعلومات‭.. ‬وتقدير‭ ‬الموقف،‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬شجاعًا‭ ‬بشكل‭ ‬استثنائي‭.. ‬ولم‭ ‬ير‭ ‬سوى‭ ‬مصلحة‭ ‬مصر‭.. ‬ولم‭ ‬ينظر‭ ‬إلى‭ ‬حسابات‭ ‬شخصية‭ ‬أو‭ ‬شعبية‭ ‬أو‭ ‬محاولات‭ ‬لخداع‭ ‬الناس‭ ‬أو‭ ‬مسكنات‭ ‬وتجميل‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الوطن‭.. ‬وجاء‭ ‬قرار‭ ‬الإصلاح‭ ‬الاقتصادى‭ ‬لينقل‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬بلد‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭. ‬ويوفر‭ ‬لها‭ ‬الحماية‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الأزمات‭ ‬والصدمات‭.‬





خامس‭ ‬عشر‭:‬‭ ‬ربما‭ ‬يُحْسَّب‭ ‬لكل‭ ‬رئيس‭ ‬سابق‭ ‬حكم‭ ‬مصر‭ ‬إنجاز‭ ‬كتبه‭ ‬له‭ ‬التاريخ‭. ‬وعلى‭ ‬الأكثر‭ ‬إنجازين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭.. ‬لكن‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬وبدون‭ ‬مبالغة‭.. ‬ولك‭ ‬أن‭ ‬تقرأ‭ ‬واقع‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬بدأها‭ ‬بإنقاذ‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬الضياع‭ ‬والانهيار‭ ‬والفوضى‭ ‬والانفلات‭ ‬والإرهاب‭.. ‬ثم‭ ‬إعادة‭ ‬صياغة‭ ‬مصر‭ ‬الجديدة‭ ‬والمختلفة‭ ‬وبناء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الواعد‭.. ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬حدودًا‭ ‬وأرضًا‭ ‬وشعبًا‭.. ‬وسيادة‭.. ‬واستعاد‭ ‬مكانتها‭ ‬وثقلها‭ ‬الإقليمى‭ ‬وتأثيرها‭ ‬الدولي‭.‬





سادس‭ ‬عشر‭:‬‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬قائد‭ ‬محنك‭ ‬وزعيم‭ ‬امتلك‭ ‬الحكمة‭.. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬يومًا‭ ‬لشعبه‭ ‬الخوف‭ ‬أو‭ ‬الفزع،‭ ‬ولكنه‭ ‬دائم‭ ‬التوصيف‭ ‬الدقيق‭ ‬للمشكلة‭ ‬أو‭ ‬الأزمة‭.. ‬وسُبُل‭ ‬حلها‭ ‬ومواجهتها‭ ‬وبث‭ ‬الطمأنينة‭ ‬ووضع‭ ‬شروط‭ ‬وآليات‭ ‬الحل‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬النفق‭ ‬المظلم‭ ‬والعبور‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭ ‬وشرطه‭ ‬الأول‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬معًا‭ ‬وسويًا‭.. ‬لدينا‭ ‬إرادة‭ ‬الكل‭.. ‬ولا‭ ‬تذهب‭ ‬ريحنا‭.‬





سابع‭ ‬عشر‭: ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬تجسد‭ ‬كفاءة‭ ‬الحكم‭ ‬وعبقرية‭ ‬الأداء‭ ‬الرئاسي‭.. ‬فالدولة‭ ‬المصرية‭ ‬تحولت‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الجزر‭ ‬المنعزلة‭.. ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الأداء‭ ‬السيمفونى‭ ‬والملحمى‭ ‬والمؤسسي‭.. ‬تعمل‭ ‬وتعزف‭ ‬بشكل‭ ‬جماعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قيادة‭ ‬سياسية‭ ‬لديها‭ ‬مقومات‭ ‬لا‭ ‬محدودة‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬الرؤية‭ ‬واستخراج‭ ‬الحلول‭ ‬من‭ ‬تفاصيل‭ ‬الأزمة‭.. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقدير‭ ‬الموقف‭ ‬المبنى‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬واقعية‭ ‬وصحيحة‭ ‬وإجراءات‭ ‬علمية‭ ‬ومؤسسية‭ ‬تواكب‭ ‬الأفضل‭ ‬فى‭ ‬العالم‭.. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تجلى‭ ‬فى‭ ‬أزمتى‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭.. ‬وفيروس‭ ‬‮«‬كورونا‮»‬‭.‬





ثامن‭ ‬عشر‭: ‬القائد‭ ‬الشريف‭ ‬لا‭ ‬ينكر‭ ‬جهود‭ ‬الآخرين،‭ ‬فالرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬دائم‭ ‬الإشادة‭ ‬بالشعب‭ ‬المصري،‭ ‬وأنه‭ ‬سر‭ ‬الأسرار‭ ‬فيما‭ ‬تحقق‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬معجزة‭ ‬خلال‭ ‬الـ6‭ ‬سنوات،‭ ‬وأيضًا‭ ‬لا‭ ‬يبخس‭ ‬حق‭ ‬الحكومة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬وأجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬والجيش‭ ‬والشرطة،‭ ‬فيما‭ ‬حققته‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭.. ‬ولعل‭ ‬توجيه‭ ‬الرئيس‭ ‬التحية‭ ‬والشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للحكومة‭ ‬والجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬والمصريين‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬أزمة‭ ‬الأمطار‭ ‬ثم‭ ‬الرهان‭ ‬على‭ ‬تضافر‭ ‬وتلاحم‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬حكومة‭ ‬وشعبًا‭ ‬وجيشًا‭ ‬وشرطة‭.. ‬وأطباء‭ ‬وإعلام‭ ‬فى‭ ‬التصدى‭ ‬لمنع‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬‮«‬كورونا‮»‬‭ ‬الذى‭ ‬يهدد‭ ‬مستقبل‭ ‬العالم‭.‬





أداء‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬الذى‭ ‬يشيد‭ ‬به‭ ‬العالم‭ ‬رؤساء‭ ‬وزعماء‭ ‬وملوك‭ ‬وإعلام‭ ‬دولى‭ ‬ومنظمات‭ ‬دولية‭ ‬عريقة‭ ‬فى‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬وثقة‭ ‬شعبه‭ ‬واطمئنانه‭ ‬تحت‭ ‬قيادته‭ ‬واستعادته‭ ‬للثقة‭ ‬بين‭ ‬المواطن‭ ‬والدولة‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬80‭ ‬عامًا‭.. ‬وإدراك‭ ‬المواطن‭ ‬للفارق‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬السيسي‭.. ‬ومصرــ‭ ‬السيسي،‭ ‬يجعلنا‭ ‬فخورين‭ ‬بالرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭.. ‬وسيتوقف‭ ‬التاريخ‭ ‬طويلًا‭ ‬أمام‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬لوطنه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ونجاحات‭ ‬وانتصارات‭ ‬وما‭ ‬اتصف‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬صفات‭ ‬من‭ ‬حكمة‭ ‬وشرف‭ ‬وأدب‭ ‬وترفع‭ ‬ورؤية‭ ‬واستشراف‭ ‬وقدرة‭ ‬وحنكة‭ ‬تجعله‭ ‬زعيمًا‭ ‬مستحقًا‭ ‬لقيادة‭ ‬دولة‭ ‬عظيمة‭ ‬مثل‭ ‬مصر‭.‬





تحية‭ ‬للرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬الذى‭ ‬أنقذنا‭ ‬من‭ ‬الضياع‭.. ‬ومنحنا‭ ‬الأمل‭ ‬فى‭ ‬المستقبل‭.. ‬واستعاد‭ ‬ثقتنا‭ ‬فى‭ ‬وطننا‭.. ‬ونثق‭ ‬معه‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يضيع‭ ‬حق‭ ‬لمصر،‭ ‬طالما‭ ‬أنه‭ ‬يقود‭ ‬الوطن‭ ‬بحكمة‭ ‬وشرف،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬التحديات‭ ‬والتهديدات‭ ‬والمخاطر‭.‬





تحيا مصر