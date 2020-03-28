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حسن فؤاد يعيد للأذهان تتر مسلسل أرابيسك داخل أستوديو منى الشاذلي

السبت 28/مارس/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
استضافت الإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، الفنان الكبير حسن فؤاد مطرب مسلسل أرابيسك الشهير، للحديث الأعمال الدرامية التي شاركها بها وأبرز النجوم الذين عمل معهم.

وقال الفنان حسن فؤاد خلال حواره مع مني الشاذلي، أن كان يرغب الخروج من عباءة  عمار الشريعي، مردفا:كان لازم أعمل حاجة جديدة بعيدا عن لون الشريعي لعلها تكون تجربة مفيدة".

وأعاد حسن فؤاد لأذهان الجماهير تتر مسلسل أرابيسك قام بالغناء داخل الأستوديو مع  تشجيع كبير من الحاضرين.

حسن فؤاد هو مطرب مسلسل أرابيسك الشهير،  وكان قد اختفى الفنان عن الأضواء منذ حوالى 17 عاما، بعد أن وصل لقمة تألقه ونافس عمالقة الغناء والطرب وشارك بالتمثيل فى عدد من روائع الدراما المصرية ومنها «الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وخان القناديل وسعد اليتيم، وغيرها».

برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc"‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساءً‎ .

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