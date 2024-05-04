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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب وسط.. صفقة جديدة على ردار نادي ليفربول| تفاصيل

تيون
تيون

ذكرت تقارير صحافية أن ليفربول يفكر في التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي تيون كوبمينرس خلال الصيف الحالي، مع الاقتراب من إعلان تعيين المدرب أرني سلوت.

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وسيرحل يورغن كلوب عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي، وسط تكهنات متكررة بتوصل النادي الإنجليزي لاتفاق مع سلوت مدرب فينوورد لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

 

وقال موقع «كالتشيو ميركاتو» إن ليفربول بدأ تحركاته للتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي كومبينرس، في ظل ارتباطه بعلاقة قوية مع المدرب سلوت، والتألق تحت قيادته في تجربة سابقة.

ولعب كومبينرس، لاعب أتلانتا الإيطالي الحالي، تحت قيادة سلوت في صفوف ألكمار موسم 2019 - 2020، ونجح حينها في تسجيل 16 هدفاً.

ويعيش كوبمينرس موسماً رائعاً مع أتلانتا، وأحرز 14 هدفاً خلال الموسم الحالي، ما جذب اهتمام أندية أخرى، منها يوفنتوس ومانشستر يونايتد

ليفربول

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