عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف أبو الهول: 80% من المساعدات الإنسانية والإغاثية لـ غزة مصرية

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إنه تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يكثف منفذ رفح عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى قطاع غزة ولمرور المصابين والعالقين إلى الجانب المصري لتلقي العلاج.

واضاف ابو الهول، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ أول أشكال وأوجه الدعم التي قُدمت للأشقاء في فلسطين من خلال إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية جاءت من مصر، متابعا: مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأكمل: مصر فتحت معبر رفح البري ومطار العريش لاستقبال كافة المساعدات التي قدمتها مختلف الدول وكان لمصر النصيب الأكبر من هذه المساعدات التي تم إدخالها لغزة حتى الآن.

ولفت إلى أن مصر كرست وقتها وجهدها وإمكاناتها من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني و80% من المساعدات التي دخلت غزة مصرية والأرقام صحيحة ومسجلة لدى الأمم المتحدة وليس فيها أية مبالغة.

 

أشرف أبو الهول الرئيس السيسي رفح قطاع غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

وزير آسيوي سابق يضرب زوجته حتى المـ وت.. فيديو مروع أغضب العالم

ترشيحاتنا

عاطل يستقطب عامل دليفري ويقـ تله في المطرية| تفاصيل

6 أنماط .. هيئة الدواء تكشف الإجراءات الصحية لمرضى قصور القلب

بعت شرايط دينية وحبيت طليقة الفيشاوي.. أجرأ تصريحات عمر كمال

باكستان تسجل كمية الأمطار الأكبر في أبريل منذ 63 عامًا

ياهو نيوز: القاهرة تقود مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وسط تقدم كبير

لاعب وسط.. صفقة جديدة على ردار نادي ليفربول| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في شم النسيم.. طرق خفيفة وصحية لتجهيز الفسيخ والرنجة

شيء غريب بالأسفل.. ناقد موضة يعلق على فستان نجوى كرم في دبي| تفاصيل

نادين نجيم تثير الجدل بهذا الفستان| شاهد

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

فيديو

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

أحمد السقا: اتدفنت أربع ساعات تحت الرمل

ارتفاع الأمواج ورياح تضرب هذه المناطق.. اعرف حالة طقس اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 4-5-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ