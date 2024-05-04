أشرف أبو الهول: 80% من المساعدات الإنسانية والإغاثية لـ غزة مصرية

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إنه تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يكثف منفذ رفح عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى قطاع غزة ولمرور المصابين والعالقين إلى الجانب المصري لتلقي العلاج.

واضاف ابو الهول، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ أول أشكال وأوجه الدعم التي قُدمت للأشقاء في فلسطين من خلال إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية جاءت من مصر، متابعا: مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأكمل: مصر فتحت معبر رفح البري ومطار العريش لاستقبال كافة المساعدات التي قدمتها مختلف الدول وكان لمصر النصيب الأكبر من هذه المساعدات التي تم إدخالها لغزة حتى الآن.

ولفت إلى أن مصر كرست وقتها وجهدها وإمكاناتها من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني و80% من المساعدات التي دخلت غزة مصرية والأرقام صحيحة ومسجلة لدى الأمم المتحدة وليس فيها أية مبالغة.