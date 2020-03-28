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رياضة

حسني عبد ربه يكشف حقيقة نيته الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة

السبت 28/مارس/2020 - 03:01 ص
حسني عبد ربه
حسني عبد ربه
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محمد رشاد
كشف حسني عبد ربه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، حقيقة خوضه انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة بعد انتهاء فترة تعيين اللجنة الخماسية .

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الكرة المصري خلال الصيف المقبل، بعد انتهاء فترة اللجنة الخماسية المؤقتة بقيادة عمرو الجنايني.

وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "لا أفضل خوض تجربة التدريب، ولكن سأتجه للجانب الإداري سواء في الإسماعيلي أو اتحاد الكرة ، لما لا.. قد أترشح للانتخابات القادمة في اتحاد الكرة، ولكن القرار سيحتاج لدراسة قبل اتخاذه".

واختتم: "لكن أفكر بجدية في دخول الانتخابات المقبلة بالجبلاية".

يذكر أن حسني عبد ربه اعتزل كرة القدم مطلع عام 2019، بعدما تألق مع الإسماعيلي وفاز ببطولتي كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر.
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