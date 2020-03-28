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رياضة

عماد متعب: أحمد فتحي يمتلك عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري المصري

السبت 28/مارس/2020 - 06:29 ص
عماد متعب وأحمد فتحي
عماد متعب وأحمد فتحي
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محمد رشاد
أكد عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تلقي أحمد فتحي ظهير أيمن القلعة الحمراء لعرضًا من أحد فرق الدوري الممتاز للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وحددت اللجنة الحادية عشرة ظهر الاثنين المُقبل موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي آخر الموسم الجاري.

وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: "أحمد فتحي يمتلك عرضًا كبيرًا من ناد مصري بمبلغ ضخم لمدة 3 مواسم، الأهلي حاليًا يفاوض أحمد فتحي، ولا أعلم الأمور ستستقر على ماذا".

وأردف: "على أحمد فتحي التفكير بشكل جيد والأهلي يحاول تقريب الأمور وإيجاد حل وسط".

وتابع لاعب القلعة الحمراء الأسبق: "أعتقد أن أحمد فتحي سيرتضي بعرض الأهلي إذا كان أقل قليلًا من المعروض عليه ، أحمد فتحي يستحق وحسام عاشور ووليد سليمان وإكرامي، كلهم يستحقون نفس المعاملة، دورهم الكبير ليس فنيًا فقط".
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