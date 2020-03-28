عماد متعب: أحمد فتحي يمتلك عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري المصري

أكد عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تلقي أحمد فتحي ظهير أيمن القلعة الحمراء لعرضًا من أحد فرق الدوري الممتاز للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.





وحددت اللجنة الحادية عشرة ظهر الاثنين المُقبل موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي آخر الموسم الجاري.





وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: "أحمد فتحي يمتلك عرضًا كبيرًا من ناد مصري بمبلغ ضخم لمدة 3 مواسم، الأهلي حاليًا يفاوض أحمد فتحي، ولا أعلم الأمور ستستقر على ماذا".





وأردف: "على أحمد فتحي التفكير بشكل جيد والأهلي يحاول تقريب الأمور وإيجاد حل وسط".



