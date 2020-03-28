7 أطعمة للقضاء على الاحتقان والرشح

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال، بعض الأغذية التي يجب تناولها خلال الإصابة بالزكام والرشح والاحتقان:





1) الفجل: أقدم علاج طبيعي فعال لإزالة الاحتقان، يؤكل القليل من الفجل الحار المبشور مع القليل من عصير الحامض أو تضاف ملعقة صغيرة فجل مبشور وملعقة صغيرة عسل لكوب ماء مغلى، يشرب مرتين أو ثلاث مرات باليوم .





2) الثوم: مضاد فيروسي وفطري وجرثومي، يساعد على كبح أعراض الرشح قبل أن تتطور ويخفف النزلات الشعبية وآلام الحنجرة والتهاب الصدر، فصين أو ثلاثة يوميا، ويمكن هرس الثوم فى السلطة أو الحساء أو تقطيعه وبلعه مع قليل من الماء وعصير الحامض.





3) الزنجبيل: ينشط الدورة الدموية ويدفئ الجسم ويساعد في التخلص من البلغم، ويخفف أعراض النزلة والحمى والرشح. يضاف نصف ملعقة صغيرة مسحوق او مبشور الزنجبيل للطعام او تبشر قطعة زنجبيل صغيرة ويضاف إليها كوب من الماء المغلي والقليل من عصير الحامض ونصف ملعقة صغيرة من العسل .





4) البصل: تؤكد الدراسات الطبية أنه مضاد حيوى قوى يخلص الجسم من الحمى والنزلات وأعراض الرشح، يتم تناول نصف بصلة يوميا، ويجب أن تؤكل فورًا بعد التقطيع ونيئة مع العلم أن البصل المطبوخ مفيد أيضا .





5) الفلفل: يساعد على تخفيف الاحتقان، يكفي ملعقتان من الفلفل الطازج لتنشيط الدورة الدموية وإزالة الاحتقان من مجارى التنفس .





6) البرتقال والليمون والحامض: تناول برتقالة أو حامضة فى اليوم، يمكن أن تقوى مناعة الجسم ضد الرشح ويفضل تناول الثمرة ولا يكتفى بعصيرها، كذلك يمكن إضافة قشور البرتقال المبشور لمختلف الأطباق والمشروبات فتكسبها نكهة لذيذة.





7) شوربة الدجاج: مع الثوم والبصل والفلفل والتوابل كالكارى والفلفل الحار: لها خواص دوائية حقيقية تساعد على الشفاء من الرشح والأنفلونزا والالتهابات التنفسية، كما أنه يعمل كمحرك لمخاط الجهاز التنفسى، مما يسهل طرحه، يرتشف منه ساخنا قدر زبدية يوميا.





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