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رياضة

توقف الدوري المغربي يضع رؤساء الأندية في موقف محرج

السبت 28/مارس/2020 - 09:01 ص
المغرب التطواني
المغرب التطواني
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إسراء أشرف
تواجه بعض أندية الدوري المغربي، أزمة التأخر في صرف مستحقات اللاعبين، بسبب توقف النشاط المحلي حاليًا؛ بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت تقارير صحفية مغربية، أن تأخر صرف المستحقات، وضع رؤساء الأندية في موقف محرج أمام لاعبيهم، نظرًا للظروف الصعبة التي يعيشونها بعد التوقف، وحجرهم الصحي، ومصاريف حياتهم اليومية.

وأوضحت التقارير أن من بين الأندية التي تأخرت في صرف مستحقات لاعبيها، هي مولودية، وجدة، واتحاد طنجة، وأولمبيك آسفي، والمغرب التطواني، وغيرها.

وأشارت إلى أن من المنتظر، أن يتخذ اللاعبون خطوات ضد الأندية في حال استمر التأخر في صرف مستحقاتهم.
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