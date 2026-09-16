ريد فلاج يتجاوز المليوني ريال والجواهرجي يحصد 500 ألف بالسينمات السعودية

تمكن فيلم ريد فلاج، من تصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية، في أول أسابيع عرضه.

حيث حقق الفيلم إيرادات وصلت إلي 2 مليون و200 ألف ريال سعودي، بينما حقق فيلم الجواهرجي إيرادات وصلت إلي 500 ألف ريال.

فيلم ريد فلاج

وتدور أحداث الفيلم حول علاقة زوجية تجمع بين طيار تجسده شخصية أحمد حاتم، وزوجته التي تعمل مديرة لإحدى شركات الإعلانات، حيث يدخل الثنائي في مواقف واختبارات تكشف الكثير عن طبيعة العلاقات العاطفية بين الشباب.

ويناقش «ريد فلاج» عددًا من التفاصيل المرتبطة بالعلاقات، من بينها الحب والتردد والثقة والخيانة، وذلك من خلال مواقف كوميدية تتصاعد مع تطور الأحداث.

أبطال فيلم ريد فلاج

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، وميمي جمال، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعدد من الفنانين الشباب.

والفيلم عن فكرة كيرو أيمن، وتأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم، وإنتاج محمود عبدالله.