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أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية: حملات مكثفة لضبط السوق ومستلزمات الوقاية من كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أكدت هيئة الدواء المصرية أن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بالمديريات، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التهرب الضريبي وهيئة الرقابة الإدارية ومصلحة الجمارك، شنت أمس، الجمعة، حملات مكثفة على محافظات أسيوط وكفر الشيخ والإسكندرية، ونجحت في ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المخالفة كالآتي:

محافظة أسيوط: تم ضبط مخزن للمستلزمات الطبية بدون ترخيص وعدد كبير من المنتجات مجهولة المصدر، منها كمامات وماسكات وكحول خام ومعبأ، بالإضافة إلى كانيولات وقفازات طبية وقساطر والعديد من المستلزمات الطبية المخالفة.

وفى محافظة كفر الشيخ، تم ضبط مخزن أدوية به أدوية مهربة ومجهولة المصدر، كما ضبطت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل إحدى شركات المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مطهرات منتهية الصلاحية بأحد محلات بيع المستلزمات الطبية.

أما في محافظة الإسكندرية، فقد تم ضبط العديد من المواد والمعدات الخاصة بتصنيع الكمامات بمكان غير مرخص، كما تم ضبط كميات من الجوانتى الطبى والسرنجات والترمومترات والقساطر والخيوط الجراحية والكمامات والمساكات الطبية وأجهزة المحاليل والشق الحنجرى، علاوة على عدد من الصيدليات تحتوى على أدوية مهربة وأنسولين منتهى الصلاحية وأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

وبناءً على ما سبق، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر بالوقائع المختلفة، وتحريز المضبوطات لحين العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك في إطار الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية، وفرض السيطرة على سوق الدواء ومنافذ بيع الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمرارًا لحملات وضربات التفتيش الصيدلي على أيدي المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن المصري، ولا سيما فى ظل أوقات الأزمات الصحية التى تعيشها البلاد.
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