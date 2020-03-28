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محافظات

لمخالفتهم قرار الحظر.. تشميع 5 محال تجارية وتطبيق الغرامة عليهم بالشرقية

السبت 28/مارس/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بمركز ومدينة بلبيس،بمحافظة الشرقية، أمس، بتشميع 5 محال تجارية بنطاق المركز، وفرض غرامة عليهم 4 الاف جنيه، وذلك لعدم إلتزامهم بقرارات مجلس الوزارء بغلق كافة المحال التجارية يومي الجمعة والسبت.

ومن جانبه فقد أكد اللواء سامي علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس ،انه أثناء المرور للتأكد من مدي الألتزام بقرار الحظر بالتنسيق مع شرطة المرافق،تبين وجود محل جزارة ومحل كاوتش و3 محال تجارية لبيع الموبيلات غير ملتزمة بقرار الغلق.

وعلي الفور تم تشميع المحال المخالفة وإتخاذ إجراء ضدها وفرض غرامة مالية قدرها 4000 جنيه.

أشاد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  بوعى المواطن الشرقاوى و إلتزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء  والتوقيتات  المحددة لحظر التجوال حتى يتم عبور هذه المرحلة العصيبة بسلام، مؤكدًا أن هذا الالتزام هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى إنتهاء هذه الأزمة.

 أكد المحافظ التواجد الدائم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع قوات الأمن في الشوارع بجميع أنحاء المحافظة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين ومتابعة الحالة الأمنية وانضباط المواطنين فى تنفيذ قرار  حظر الحركة وفقآ للتوقيتات المعلنة.

أضاف المحافظ استمرار الإجراءات الوقائية المُتخذة في المحافظة التي تضمنت أعمال التطهير بالمنشآت كافة والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وفق خطة الدولة للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على الصحه العامة للمواطنين.

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