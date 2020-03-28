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اقتصاد

خدمتان جديدتان يطلقهما المصرف المتحد بخاصية التفعيل الذاتي على الإنترنت والموبايل البنكي

السبت 28/مارس/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إطلاق خدمتين جديدتين هذا الأسبوع بخاصية التفعيل الذاتي لخدمات الإنترنت البنكي والموبيل البنكي Self-Enrollment دون حاجة العملاء إلى الذهاب لأي من فروع المصرف الـ 64، والتي تغطي معظم أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف التسهيل على العملاء وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

وقال القاضي إن الخدمتين الجديدتين هما؛ طلب إصدار أو ربط شهادات المصرف المتحد المتميزة سواء التقليدية أو المتوافقة مع إحكام الشريعة، وكذلك طلب إصدار أو ربط ودائع بمختلف أنواعها، خاصة ذات العائد المدفوع مقدما، حيث يستطيع العميل بسهولة اتباع بعض الإرشادات بنفسه سواء عبر تليفونه المحمول أو عبر الإنترنت البنكي دون الحاجة إلى التقدم بطلب لخدمة العملاء بأي من فروع المصرف الـ 64 والتمتع بحزمة من الحلول والخدمات البنكية الرقمية المتميزة فائقة الجودة والسرعة بأمان تام ووفق المقاييس الدولية المعتمدة.

كما يوفر البنك حزمة من الخدمات والحلول تعمل على مدار الساعة، 7 أيام في الأسبوع ومنها: متابعة جميع حساباته الشخصية سواء كانت ودائع أو شهادات أو بطاقات أو تمويلات، وإجراء جميع التحويلات بين حساباته بمنتهى الحرية، وعمل التحويلات الخارجية سواء لعملاء المصرف المتحد أو غير العملاء بأمان تام، كما تمكنه الخدمات الرقمية من طلب إصدار دفاتر شيكات وإصدار بطاقات بديلة، فضلا عن تفعيل البطاقات أو إيقافها.

كما يوفر البنك إمكانية إجراء الاستعلام الائتمانى الذاتي I-Score، فضلا عن شحن وسداد فواتير التليفونات المحمولة والكهرباء، وإمكانية تقديم الدعم والمساعدة عبر باقة من الجمعيات والمؤسسات الكبرى والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أشرف القاضي أن إطلاق هذه الخدمات الجديدة يأتي في إطار سياسة المصرف المتحد نحو التطوير المستمر لخدماته وحلوله البنكية الرقمية لكسب رضاء عملائه المنتشرين داخل وخارج البلاد.  

- دراسة لاستطلاع رضاء العملاء 
وأشار القاضي إلى أن المصرف المتحد يجري بشكل دوري دراسة لاستطلاع رأي العملاء تجاه الخدمات البنكية الرقمية التي يقدمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مباشرة من خلال خدمة العملاء بالفروع، وجاءت هذه المقترحات من عملاء للمصرف، وقامت على الفور الإدارة بدراسة إمكانية التطبيق، وبالفعل تم تفعيل هذه الخدمات لتلبية احتياجات العملاء، خاصة من هم خارج حدود البلاد وأيضا داخل محافظات الجمهورية.

- خطة متكاملة لنشر ثقافة الخدمات الرقمية
وأوضح أشرف القاضي أن الخطة القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتطبيقات الرقمية والتي أعلنت من قبل البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات لها فوائد كبيرة في عملية التحول لمجتمع غير نقدي.

وأكد القاضي أن المصرف المتحد بدوره يعمل على نشر ثقافة المعاملات والخدمات البنكية الرقمية من خلال العمل على محورين، الأول: يأتي من التطوير المستمر وطرح الخدمات والحلول المبتكرة، والثاني: من خلال نشر الثقافة البنكية الرقمية وزيادة إقبال العملاء على الخدمات الرقمية، وذلك من خلال حملات إعلامية توعوية باستخدام جميع وسائل الإعلام، وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.
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