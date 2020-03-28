AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إنتل تخصص 6 ملايين دولار لجهود مواجهة فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 04:05 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

 استكمالا لجهودها السابقة، أعلنت مؤسسة إنتل" Intel Foundation" عن تخصيص مبلغ 6 ملايين دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد " COVID-19 " في المجتمعات التي تتواجد فيها الشركة بشكل ملموس على أن يتم جمع 2 مليون دولار من المبلغ من خلال تبرعات الموظفين من أصحاب العقود الدائمة والمؤقتة والمتقاعدين ليخصص في دعم المناطق المحيطة بمواقع إنتل الرئيسية.



وينتظر أن يقدم مبلغ 4 ملايين دولار الذي ستتبرع به مؤسسة إنتل " Intel Foundation" إلى مؤسسات ومنظمات مجتمعية تركز على الأمن الغذائي، توفير المسكن والمعدات الطبية ودعم الأعمال الصغيرة حيث تلتزم مؤسسة إنتل بالإسهام في تحسين حياة البشر حول العالم ودعم المجتمعات خلال الكوارث العالمية والطبيعية.


وللتوافق مع الغرض الذي خصصت لأجله التبرعات، حددت إنتل عددا من المنظمات ذات الأهمية الإستراتيجية والمناسبة لكل موقع من مواقع إنتل وتشمل بنوك طعام، مناطق مدارس ومستشفيات أطفال، وجميع المجموعات تركز على مساعدة المجتمعات المحلية في السيطرة على آثار فيروس الكورونا المستجد.


وتأتي هذه الجهود في أعقاب الإعلان عن قيام مؤسسة إنتل " Intel Foundation" بالتبرع بتجهيزات طبية شملت مليون من القفازات والأقنعة الطبية المخصصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومبلغ مليون دولار للصليب الأحمر الدولي في يناير الماضي، بالإضافة إلى ذلك قامت بتسخير التكنولوجيا والخبرات المتوافرة لديها من أجل فهم أفضل لمكافحة الفيروس.


فعلى سبيل المثال تساعد أجهزة الكمبيوتر الصغيرة المنتجة من قبل إنتل " NUC " في مكافحة فيروس الكورونا المستجد وقد قامت كل من إنتل ولينوفو بتوحيد الجهود مع مجموعة " BGI " الصينية المتخصصة في علوم الجينات ومقرها بكين لتسريع عملية تحليل الخصائص الجينية الخاصة بفيروس كورونا المستجد " COVID-19 “.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية تطلق اسما جديدا على فيروس كورونا.. تعرف عليه

كندا تخصص 27 مليون دولار للمساعدة في أبحاث كورونا

للمصريين في دول الخليج.. كل ما تريد معرفته عن استخراج شهادة الخلو من كورونا

علي بابا ينقذ العالم من كورونا.. جاك ما الملياردير الصيني يتبرع لإنقاذ 3 قارات

منتدى شباب العالم يوجه رسالة إلى المجتمع الدولى بسبب كورونا

إمارات الخير.. رجل أعمال يخصص بناية سكنية للحجر الصحي بالشارقة

ترشيحاتنا

99 حالة اليوم.. تذبذب إصابات كورونا فى السعوية

وائل جمعة يرد على مهاجمي الأهلي برسالة نارية

البطلة.. قصة طبيبة مصرية تكافح فيروس كورونا في أمريكا بدون توقف ..فيديو

بعد إصابة 536 بفيروس كورونا.. الصحة: تخلصوا من العادات الخاطئة

ممنوع الخروج.. ماذا يحدث في أبو جرج والقيس بالمنيا بسبب كورونا

سعر الدولار اليوم السبت 28 -3- 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على جهود مدن مطروح لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور

هناكل ايه النهاردة .. طاجن عكاوي بالبطاطس وممبار وفتة باللحم الحار .. والحلو أم علي بالكنافة

بعد حظر كورونا .. الأغنام والماعز فى شوارع سيناء والمواطنون غائبون