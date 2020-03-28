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توك شو

لا نية لزيادة الأسعار..التموين: مخزون اللحوم يكفي لأكثر من عام.. "فيديو"

السبت 28/مارس/2020 - 03:11 م
اللحوم والدواجن
اللحوم والدواجن
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اسراء صبري
قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تقوم بأكثر من 1200 حملة لضبط المستغلين، إضافة إلى الحملات التي تقوم بها مباحث التموين، وذلك لضمان عدم استغلال التجار للأزمة.

وأوضح مساعد وزير التموين، أثناء مداخلته الهاتفية على برنامج"صباحك مصري" المذاع على  قناة "ام بي سي مصر"، أن أسواق الخضار والفاكهة مفتوحة وليس هناك أي نية لإغلاقها.

وناشد أيمن حسام الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فى معلوماتهم على مصدر موثوق، وهو الحكومة، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل الفترة الحالية بمنتهي الشفافية والمهنية.

وأضاف أن اللحوم متوفرة بنفس اسعارها بدون أى زيادة فى الأسعار، لافتا إلي أن مخزون اللحوم فى مصر يكفي لأكثر من عام.

وأكد أن مخزون الدواجن يغطى 90% من احتياجات المواطنين، لافتا إلي عدم وجود أزمات.

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