تعرف على الإجراءات الوقائية لمراكز المنيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.. صور

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم مع كافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك لتنفيذ أعمال الرش والتطهير لجميع المصالح والمنشآت الحكومية والخدمية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

أوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي ضمن الخطة الشاملة التي تتخذها الدولة، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية باستمرار حملات التعقيم للمنشآت الحكومية، وتكثيف الحملات الرقابية على المقاهي والمحلات والكافيتريات وجميع المنشآت والمؤسسات التي تضمنها قرار الغلق في المواعيد التي حددها قرار رئيس الوزراء. كما شدد على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق والسلع ومنع الاحتكار في جميع مراكز المحافظة.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، أعمال رش وتطهير لجميع المصالح الحكومية والخدمية بالمركز، وأماكن دور العبادة والمدارس والقري الداخلية للمركز، بالإضافة لإجراء حملات توعية من خطر الفيروس للمواطنين وذلك بالمرور على المنازل بجميع انحاء المركز وطرق الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، من إخلاء أحد الأسواق والتي تضمن تجمع عدد من المواطنين بقرية حلوة التابعة للمركز، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء والقضاء على اى تجمعات .

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، حملة كبري لرفع الإشغالات وتنفيذ أعمال تمهيد للطرق ورفع المخلفات الصلبة وفض الأسواق وإجراء أعمال رش وتطهير بالشوارع والأماكن العامة .

أكد المحافظ، أن جميع أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدً جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.