AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على الإجراءات الوقائية لمراكز المنيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.. صور

السبت 28/مارس/2020 - 03:56 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم مع كافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك لتنفيذ أعمال الرش والتطهير لجميع المصالح والمنشآت الحكومية والخدمية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.   

 

أوضح المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي ضمن الخطة الشاملة التي تتخذها الدولة، لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية باستمرار حملات التعقيم للمنشآت الحكومية، وتكثيف الحملات الرقابية على المقاهي والمحلات والكافيتريات وجميع المنشآت والمؤسسات التي تضمنها قرار الغلق في المواعيد التي حددها قرار رئيس الوزراء. كما شدد على استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق والسلع ومنع الاحتكار في جميع مراكز المحافظة.

 

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، أعمال رش وتطهير لجميع المصالح الحكومية والخدمية بالمركز، وأماكن دور العبادة والمدارس والقري الداخلية للمركز، بالإضافة لإجراء حملات توعية من خطر الفيروس للمواطنين وذلك بالمرور على المنازل بجميع انحاء المركز وطرق الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

 

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاي، من إخلاء أحد الأسواق والتي تضمن تجمع عدد من المواطنين بقرية حلوة التابعة للمركز، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء والقضاء على اى تجمعات .

 

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، حملة كبري لرفع الإشغالات وتنفيذ أعمال تمهيد للطرق ورفع المخلفات الصلبة وفض الأسواق وإجراء أعمال رش وتطهير بالشوارع والأماكن العامة .

 

أكد المحافظ، أن جميع أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشدً جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

تعرف على الإجراءات الوقائية لمراكز المنيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.. صور
تعرف على الإجراءات الوقائية لمراكز المنيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.. صور
تعرف على الإجراءات الوقائية لمراكز المنيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.. صور
تعرف على الإجراءات الوقائية لمراكز المنيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. إلغاء الاجتماعات وتطهير المباني وخزانات المياه بسيناء

تعقيم المصالح الحكومية في المنيا بسبب كورونا

محافظ المنيا يتابع تنفيذ قرار منع تدخين الشيشة

تكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ قرار غلق المطاعم والكافيهات بالمنيا

محافظ المنوفية: بدء حملة تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمساجد وأماكن التجمعات

للوقاية من كورونا.. استمرار أعمال تطهير المباني الحكومية ودور العبادة والمدارس بسوهاج

ترشيحاتنا

سر تفشى كورونا بين 40 ألف مواطن إيطالى فى يوم واحد ؟ تفاصيل

السعودية : 1203 إصابة و4 وفيات حصيلة كورونا

هذه الصلاة تغفر لك جميع ذنوبك القديمة والحديثة.. حتى لو صليتها مرة واحدة في العمر

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أصابت نتنياهو بالرصاص..وفاة المناضلة تيريز هلسة في الأردن

اعتبروها إجازة وخرجوا للبحر.. محافظ البحر الأحمر يقرر غلق الشواطئ أمام المواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على جهود مدن مطروح لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور

هناكل ايه النهاردة .. طاجن عكاوي بالبطاطس وممبار وفتة باللحم الحار .. والحلو أم علي بالكنافة

بعد حظر كورونا .. الأغنام والماعز فى شوارع سيناء والمواطنون غائبون