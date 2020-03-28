ريهام أيمن توضح طريقة عمل البامية

شاركت الفنانة ريهم أيمن جمهورها الطريقة الخاصة في عمل "البامية" والشعرية المحمرة بالأرز من مطبخها ونشرتها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ".
يشار إلى أن ريهام أيمن ابتعدت عن الوسط الفني، حيث تزوجت من الممثل شريف رمزى عام 2015، ورزقت منه بطفلين هما رمزي وليليا.
يذكر أن آخر عمل فني لريهام أيمن كان من خلال مشاركتها في مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام مع شريف رمزي، حسين فهمي، طلعت زكريا، نهال عنبر، حسن كامي، رشا مهدي، شيرين، ومجموعة كبيرة من النجوم والمسلسل من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.