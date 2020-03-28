AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ريهام أيمن توضح طريقة عمل البامية

السبت 28/مارس/2020 - 05:38 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
Advertisements
شيرى نبيل
شاركت الفنانة ريهم أيمن جمهورها الطريقة الخاصة في عمل "البامية" والشعرية المحمرة بالأرز من مطبخها ونشرتها عبر خاصية ‏القصص المصورة لحسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ".

يشار إلى أن ريهام أيمن ابتعدت عن الوسط الفني، حيث تزوجت من الممثل شريف رمزى عام ‏‏2015، ‏ورزقت ‏منه ‏بطفلين ‏هما ‏رمزي وليليا.‏

يذكر أن آخر عمل فني لريهام أيمن كان من خلال مشاركتها في مسلسل "العراف" للزعيم عادل ‏إمام ‏مع ‏شريف رمزي، ‏حسين ‏فهمي، ‏طلعت زكريا، نهال عنبر، حسن كامي، رشا مهدي، شيرين، ‏ومجموعة ‏كبيرة ‏من النجوم والمسلسل من تأليف يوسف ‏معاطي ‏وإخراج ‏رامي إمام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد خضوعه لعملية في القلب.. هاني رمزي يوجه رسالة لـ خالد النبوي

بعد تعرضه لوعكة صحية.. غادة عبد الرازق توجه رسالة لـ خالد النبوي

حمدي الميرغني يوجه رسالة لـ خالد النبوي بعد تعرضه لوعكة صحية.. شاهد

درة بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير من باريس

ترشيحاتنا

أسنان ألماظ.. محمد رمضان يثير الجدل على إنستجرام

قلة حيلة.. تعليق مؤثر من هند صبري على أزمة فيروس كورونا

هل يعود المصريون العالقون بالخارج فى ظل حظر رحلات الطيران ؟ وزيرة الهجرة ترد

رغم أنها لا تمتلك شواطئ.. لماذا تريد إثيوبيا تشكيل قوة بحرية؟

النيابة العامة: الحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لمروجي الشائعات حول فيروس كورونا

جنود الشيطان .. الهارب بهجت صابر يستمر في تحريضه اليائس ضد الدولة باستغلال أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر: شئ واحد فقط مطلوب للقضاء على فيروس كورونا في أسبوع الحسم

تعرف على جهود مدن مطروح لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور

هناكل ايه النهاردة .. طاجن عكاوي بالبطاطس وممبار وفتة باللحم الحار .. والحلو أم علي بالكنافة