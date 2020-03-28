ريهام أيمن توضح طريقة عمل البامية

شاركت الفنانة ريهم أيمن جمهورها الطريقة الخاصة في عمل "البامية" والشعرية المحمرة بالأرز من مطبخها ونشرتها عبر خاصية ‏القصص المصورة لحسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ".

يشار إلى أن ريهام أيمن ابتعدت عن الوسط الفني، حيث تزوجت من الممثل شريف رمزى عام ‏‏2015، ‏ورزقت ‏منه ‏بطفلين ‏هما ‏رمزي وليليا.‏





يذكر أن آخر عمل فني لريهام أيمن كان من خلال مشاركتها في مسلسل "العراف" للزعيم عادل ‏إمام ‏مع ‏شريف رمزي، ‏حسين ‏فهمي، ‏طلعت زكريا، نهال عنبر، حسن كامي، رشا مهدي، شيرين، ‏ومجموعة ‏كبيرة ‏من النجوم والمسلسل من تأليف يوسف ‏معاطي ‏وإخراج ‏رامي إمام.