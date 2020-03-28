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أخبار العالم

عهد ووعد وسامحوني .. صاحب قناة المستقلة ينقلب على قطر ويدافع عن مصر .. تفاصيل

السبت 28/مارس/2020 - 06:14 م
محمد الهاشمى
محمد الهاشمى
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سيد احمد
رد محمد الهاشمى الحامدي رئيس قناة المستقلة اللندنية على تغريدة نشرها أحد مستخدمي موقع تويتر يدعى " محمد حجازى " .

وكتب محمد حجازى " ‏‎الحق لا يرضى اثنين.. والرجوع للحق فضيلة. مصر كلها معاك طالما الحق معاك. ربنا يوفقك للقضاء على الفيروس العربى بجسد الأمة " .

وأعاد محمد الهاشمي الحامدي تغريد هذه التغريدة ل يعلن عن انقلابه على قطر ودفاعة عن مصر .

وكتب محمد الهاشمى " ‏الله يحمي ‎#مصر الغالية وشعبها وجيشها. بحول الله، 

وأشار إلى أن "من اليوم فصاعدا، سأبذل كل ما في وسعي للمساهمة في صد خطر ‎#قطر ومكرها وكيدها عن مصر العزيزة قلب العروبة وحصن الإسلام.

عهد ووعد. والله على ما أقول شهيد.

وسامحوني على أي تجاوز سابق في حقكم بغير حق.
يعلم الله صدق محبتي لكم واعتزازي بكم " .


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