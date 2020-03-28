AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إجراءات احترازية لمحاصرة كورونا بين ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد

السبت 28/مارس/2020 - 07:34 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

قدمت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الاعاقة والتوحد Advance ، عددا من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ؛ وآلية تحصينهم.


قالت الجمعية في بيان لها إن الأشخاص ذوي الإعاقة في حاجة إلى الحماية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ خاصة وأنه لديهم حاجة أكثر إلحاحًا لتجنب العدوى.

 

وقالت الجمعية إن فئات الإعاقة التي يجب اتخاذ إجراءات أكثر احترازية معها هي الفئات التي تعاني من ظروف صحية مزمنة، خاصة ممن لديهم مشكلات مسبقة في الجهاز التنفسي مثل بعض حالات متلازمة داون، أو الشلل الدماغي، وغيرها من المتلازمات التي تعاني من فرط السمنة.

 

وقالت مها هلالي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الاعاقة والتوحد Advance، وعضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمقرر المناوب للجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، لا يعد الإبعاد الاجتماعي خيارًا للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتمدون على آخرين لدعمهم في الحياة اليومية، ومنهم بعض من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد الذين يحتاجون إلى أشخاص آخرين لتقديم المساعدة في الرعاية الذاتية ويالتالي لمسهم عند مساعدتهم في أكثر المهام اليومية الحميمة مثل الاستحمام، وارتداء الملابس. وهذا بدوره ينقل مسئولية اتخاذ اتباع كل التدابير الوقائية الممكنة على الأشخاص الآخرين الذين يساعدونهم.

 

وأشارت أنه من المتوقع أن الأغلبية من الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد قد لا يدركون المخاطر المحتملة للمرض، وقد لا يتبعون إجراءات السلامة العامة، مما يحتم حاجتهم إلى التذكير المستمر بإجراءات النظافة العامة، واتباع كل التدابير الوقائية الممكنة لتجنب إصابة أبنائهم بالفيروس، لتلافي أية تعقيدات قد تحدث في الجهاز التنفسي في حال الإصابة.

 

ويتم توصيل المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد من خلال تبسيط إجراءات الوقاية والسلامة باستخدام "اللغة المبسطة" وإرفاق صور بالإرشادات، والتدريب العملي بالتقليد،ط ولعب الأدوار مثلا في ارتداء الأقنعة ولبس القفازات، والتذكير والتنبيه المستمر، بين وقت وآخر بضرورة غسل اليدين والعناية بالنظافة عموما.  ويجب أن يراعى عند استخدام المواد المطهرة مع الأشخاص ذوي الاعاقات الذهنية والتوحد تجنب المواد مسببة الحساسية لديهم

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. تشريعية النواب تناقش مقترحا بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاضي في الأحوال الشخصية

اليوم.. تشريعية النواب تناقش مقترح تعديل بعض أحكام قانون التقاضي

تشريعية النواب توافق على تعديلات هبة هجرس على قانون التقاضي في الأحوال الشخصية

بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.. إطلاق حملة التقييمات المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بأسوان

لإساءته لذوي التوحد.. جمعية التقدم تدين مشاهد مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" وتطالبهم بالاعتذار

قومى المرأة يطلق أول دليل لدعم النساء ذوات الإعاقة في مواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

صلاح عبدلله بالعضلات ساخرا: اتفضلوا شوفوا صورتي قبل الحظر

الصحة: 6 متوفين جدد بفيروس كورونا من محافظات القاهرة و دمياط والمنيا وبورسعيد

الموت يفجع الفنانة آمال رمزي وإلغاء مراسم العزاء بسبب كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 121 مصابا

حسام حسن يحقق لقبا عالميا.. تعرف عليه

وزير الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين المنتهي إقامتهم في الإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل

بدون مكياج .. راندا البحيري بإطلالة كاجوال شتوية

هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر