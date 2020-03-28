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الهجرة تكشف عن حل وحيد لأزمة المصريين العالقين فى إندونيسيا بعد تفشي كورونا .. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 07:34 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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شيرين عادل
ناشدت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة  ،  الجاليات الماليزية ، السنغافورية مساعدة المصريين العالقين هناك والذين سافروا لرحلات أو لسفريات عمل .

وكشفت وزيرة الهجرة ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز  ،  عن وجود 27 مصرى عالقا فى بالى بإندونيسيا لحين التواصل مع وزارة الطيران المدنى وحل أزمتهم .

 وأشارت ، نبيلة مكرم  ،  إلى أن الوزارة تبحث سبل حل أزمة العالقين المصريين فى بالى عن طريق تجهيز خطوط الطيران اللازمة لإرسال طائرة إليهم وعودتهم .

ولفتت  وزيرة الهجرة  ، إلى أن أولويات الوزارة فى عودة المصريين العالقين فى الخارج بإندونيسيا هى الأعداد ومن ثم مخاطبة السلطات هناك . 

وأعلنت السلطات فى إندونيسيا  أمس الجمعة تسجيل9 وفيات و153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 فى أكبر زيادة يومية.

ويستمر وباءكوفيد-19 فى حصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر الأكبر من يوم ليوم.
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