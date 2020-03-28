الهجرة تكشف عن حل وحيد لأزمة المصريين العالقين فى إندونيسيا بعد تفشي كورونا .. فيديو

ناشدت السفيرة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، الجاليات الماليزية ، السنغافورية مساعدة المصريين العالقين هناك والذين سافروا لرحلات أو لسفريات عمل .





وكشفت وزيرة الهجرة ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، عن وجود 27 مصرى عالقا فى بالى بإندونيسيا لحين التواصل مع وزارة الطيران المدنى وحل أزمتهم .





وأشارت ، نبيلة مكرم ، إلى أن الوزارة تبحث سبل حل أزمة العالقين المصريين فى بالى عن طريق تجهيز خطوط الطيران اللازمة لإرسال طائرة إليهم وعودتهم .





ولفتت وزيرة الهجرة ، إلى أن أولويات الوزارة فى عودة المصريين العالقين فى الخارج بإندونيسيا هى الأعداد ومن ثم مخاطبة السلطات هناك .



