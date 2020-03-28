تحرير 32 محضراً تموينياً بدمياط

أكد عثمان انتظام عملية إنتاج الخبز خلال يومى الجمعه والسبت لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وفقًا للمواصفات والموازين المقررة وذلك لاستثناء المخابز من قرار الحظر الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح ، انتظام جميع الحملات على مستوى المحافظة للتأكد من توافر السلع الغذائية و الأساسية بمحلات بيع المواد الغذائية والبقالة والجمعيات الاستهلاكية و مستودعات الغاز وكذلك محطات الوقود، هذا و قد تم رصد عدد من المخالفات خلال تلك الحملات منها ٣٠ مخالفة تموينية للمخابز وكذا عدد ٢ مخالفة لعدم الاعلان عن أسعار اسطوانات الغاز.





مشيرا الى ان الحملات مستمرة بجميع أنحاء المحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة التموينية و مكافحة الممارسات الاحتكارية التى قد يرتكبها بعض التجار واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.







