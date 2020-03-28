سموحة يطالب لاعبيه بالحفاظ على لياقتهم البدنية

حرص حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على الاطمئنان على لاعبيه خلال فترة توقف نشاط الكرة المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا .





وطالب حمادة صدقي من لاعبي الفريق التزام منازلهم وممارسة كافة التدريبات الرياضية بصورة يومية للحفاظ على لياقتهم البدنية من أجل الاستعداد للعودة إلي البطولة من جديد.





وكشف حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن موقفه من رحيل حسام حسن، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال صدقي فى تصريحات صحفية "لا استطيع حسم هذا الأمر في الوقت الحالي، خاصة اننا لدينا لاعبين إعارات في الخط الهجوم على رأسهم ناصر ماهر وصلاح محسن، وسيعودون إلى النادي الأهلي في نهاية الموسم، ولا نعلم اذا كان سيستمرون معنا في الموسم المقبل من عدمه".









وأضاف: "بالتأكيد أتمني استمرار حسام حسن مع سموحة، نظرا لما يمتلكه إمكانات فنية مميزة وهو أحد أفضل المهاجمين في مصر، وسيكون إضافة قوية في حال بقائه معنا في الموسم المقبل، خاصة أننا نطمح في إعادة النادي السكندري لمكانته الطبيعية والعودة للمشاركات الافريقية من جديد"، موضحا :"القرار النهائي في هذا الملف سيكون في نهاية الموسم وفقا لاحتياجات الفريق".







