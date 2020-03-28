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هل زادت فترة حضانة فيروس كورونا لـ 28 يوما..طبيب يجيب

السبت 28/مارس/2020 - 09:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أسامة علي

أوضح الدكتور محمود خليل  مدير مستشفى حميات امبابة،حقيقة زيادة فترة حضانة فيروس كورونا من 14 يوما لـ 28 يوما.


وتابع خليل خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم،أن الفترة الحالية بمثابة ثورة لفيروس كورونا، حيث ظهرت أول حالة فى 14 فبراير، ونحن الآن فى نهاية مارس، والفيروس أصبح له دورة.


ونفى مدير مستشفى حميات امبابة،ما تداول بشأن زيادة فترة حضانة فيروس كورونا لمدة 28 يوما، ولكن يجب على العائدين من الخارج خاصة البقاء فى المنزل لمدة 28 يوما.


وأكد مدير مستشفى حميات امبابة،توافر كافة المستلزمات الطبية بمستشفى إمبابة وجميع الاطباء يعملون بفدائية.


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