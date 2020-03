ضباط الشرطة الإيطالية يؤدون التحية لموكب جثامين ضحايا كورونا.. فيديو

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا 10023 حالة وفاة، حيث يتزايد انتشار الوباء في البلاد بشكل كبير، وسط امتلاء الأماكن لا سيما دور العبادة بجثث ضحايا كورونا.

ويتولى الجيش لإيطالي عملية نقل توابيت جثث القتلى إلى الأماكن المعزولة لدفنها بعيدا عن زحام المدن، وسط غياب أهالي وأحباء ضحايا الفيروس، الذي تمكن من أوروبا بأكملها، وقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص في القارة العجوز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمرور موكب لنقل جثامين ضحايا فيروس كورونا، حيث لفت رد فعل رجال الشرطة انتباه النشطاء.

ونشر مغردون ووسائل إعلامية مقطع يقف فيه رجال الشرطة الإيطالية مؤدين التحية العسكرية أثناء مرور موكب يقل نعوش الضحايا، تضامنا معهم ولأرواحهم.

وأثار المقطع إعجاب كثير من رواد مواقع التواصل ممن أعربوا عن تضامنهم مع ضحايا الفيروس القاتل.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا وحدها بفيروس كورونا 10023 حالة وفاة بينما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 600 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة إلى 28 ألف حالة وفاة.

WATCH: Italian police officers salute those who died of coronavirus as their bodies are transported in military vehicles pic.twitter.com/Lifk5pWiYc