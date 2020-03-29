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سيارات

4 خطوات بسيطة لضبط مصابيح السيارة

الأحد 29/مارس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار

هل سبق وتعرضت للعمى المؤقت من قبل نتيجة المصابيح الأمامية للسيارة  القادمة من الإتجاه الآخر؟ فهذا نتيجة انحراف مصابيح سيارتك الأمامية  وأن الضوء يحجب رؤية السيارة القادمة  ومن السهل تعديل مصابيح السيارة الامامية وضبطها ببضعة قياسات.

 وفيما يلي سنتعرف على ضبط أضواء السيارة في هذا التقرير.

 

1-يجب تفريغ صندوق السيارة من أي أحمال زائدة وكذلك التأكد من أن ضغط جميع إطارات السيارة وإذا أمكن، تجعل أحد الأشخاص يجلس على مقعد القيادة ويتم ملء خزان الوقود حتى المنتصف.

 

2- يتم ركن السيارة على أرض مستوية على بعد 3 وحتى 4.6 متر من جدار مظلم  كما يتم توجيه مقدمة السيارة اتجاه الجدار ثم اجعل السيارة ترتد عدة مرات من مختلف الزوايا للتأكد من الارتداد متساو.

 

3- يجب مراعاة عدم إضاءة  الضوء العالي ويتم تعليم الخطوط المركزية الأفقية والرأسية الخاصة بضوء المصابيح بواسطة شريط لاصق.

 

4- يتم حجب أحد المصابيح بقميص ثقيل أو شي معتم عند فحص وضبط المصباح الأخر حتى يتم التمييز بينهما ويفضل الاستعانة بشخص يساعدك بالجلوس على مقعد القيادة أثناء عملية الضبط لإضاءة وإطفاء المصابيح للوصول إلى الوضع المثالي.

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