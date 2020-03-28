العالقين أولاً.. وزير الهجرة توجه رسالة هامة للمصريين بالخارج.. فيديو

قالت نبيلة مكرم وزير الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الدولة تعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج ووزير الخارجية كلف السفارات بعمل جداول أعداد العالقين وهناك الكثير من المقيمين يرغبون في العودة ولكن الأولوية للعالقين في الخارج ومن خرجوا بتأشيرة سياحة.





وتابعت نبيلة مكرم مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى ام سى"،: نتابع العالقين في منطقة الشرق الأقصى في بالي وسنغافورة وجزر المالديف فيها 95 مصريا وبالي بها حوالي 885 مصريا سافروا في شهر عسل و عالقين، والدولة المصرية لا تنسى ابناءها في الخارج على الإطلاق".





وأضافت نبيلة مكرم ، أن اكبر عدد للمصريين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية وتخطى الـ 1000 مصري، ونحن نقدر ظروف المقيم الراغب في العودة ولكن دعونا ننتهى من العالقين أولا وبعدها ننظر في أمور المقيمين.





كما وجهت نبيلة مكرم ، رسالة لكل المصريين العالقين فى الخارج " من فضلكم إلزموا البيوت والتزموا بالقواعد والإجراءات " .