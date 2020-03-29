قلوب رحيمة .. شاب يضحي بحياته لإنقاذ كلبه من الغرق

لا تفرق الرحمة في القلوب بين إنسان أو حيوان، فقد ضحى شاب بريطاني بحياته من أجل إنقاذ كلبه وذهبت روحه فداء له بعدما سقط الكلب في نهر ويفر في بريطانيا فألقى صاحبه بنفسه وراءه.

غرق صاحب كلب بعد القفز في نهر لمحاولة إنقاذ حيوانه الأليف المحبوب، فدخل الشاب البالغ من العمر 21 عامًا نهر ويفر بالقرب من شارع وير في نورثويتش بتشيشاير وأنقذ الكلب بمساعدة امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا.





كان الثنائي يتمشيان على ضفة النهر عندما سقط الكلب في الماء، وقد حضرت الشرطة ورجال الإطفاء والمسعفون إلى مكان الحادث، للعثور على المرأة معلقة على جانب جسر شديد الانحدار والشاب قد غرق وفقًا لصحيفة مترو.





وقالت الشرطة أن رجال الإطفاء وضعوا سلمًا ورفعوها إلى السطح، وتم نقلها إلى المستشفى في سيارة إسعاف.





تم إنقاذ الكلب الذي سقط في الماء لكن صاحبه غرق، وقد أجرت دوريات الشرطة بحث واسع على النهر وضفافه للعثور على جثة الشاب، شمل البحث طائرة مروحية تابعة للشرطة وفريق إنقاذ تحت الماء إلى جانب زورق إنقاذ خدمة الإنقاذ والإنقاذ وفريق إنقاذ سريع للمياه، وبالفعل عثروا على الجثة غارقة في النهر دون أي شبهة جنائية.



