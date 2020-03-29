AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قلوب رحيمة .. شاب يضحي بحياته لإنقاذ كلبه من الغرق

الأحد 29/مارس/2020 - 02:08 ص
شاب يضحي بحياته من
شاب يضحي بحياته من أجل كلب
Advertisements
عزة عاطف
لا تفرق الرحمة في القلوب بين إنسان أو حيوان، فقد ضحى شاب بريطاني بحياته من أجل إنقاذ كلبه وذهبت روحه فداء له بعدما سقط الكلب في نهر ويفر في بريطانيا فألقى صاحبه بنفسه وراءه.
غرق صاحب كلب بعد القفز في نهر لمحاولة إنقاذ حيوانه الأليف المحبوب، فدخل الشاب البالغ من العمر 21 عامًا نهر ويفر بالقرب من شارع وير في نورثويتش بتشيشاير وأنقذ الكلب بمساعدة امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا.

كان الثنائي يتمشيان على ضفة النهر عندما سقط الكلب في الماء، وقد حضرت الشرطة ورجال الإطفاء والمسعفون إلى مكان الحادث، للعثور على المرأة معلقة على جانب جسر شديد الانحدار والشاب قد غرق وفقًا لصحيفة مترو.

وقالت الشرطة أن رجال الإطفاء وضعوا سلمًا ورفعوها إلى السطح، وتم نقلها إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

تم إنقاذ الكلب الذي سقط في الماء لكن صاحبه غرق، وقد أجرت دوريات الشرطة بحث واسع على النهر وضفافه للعثور على جثة الشاب، شمل البحث طائرة مروحية تابعة للشرطة وفريق إنقاذ تحت الماء إلى جانب زورق إنقاذ خدمة الإنقاذ والإنقاذ وفريق إنقاذ سريع للمياه، وبالفعل عثروا على الجثة غارقة في النهر دون أي شبهة جنائية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإنقاذ النهرى ينقذ شابا حاول الانتحار في نهر النيل بقنا

مصرع طالب غرقا في مياه ترعة بـ كفر الزيات

ترشيحاتنا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 121 مصابا

يقوى المناعة ويقتل الفيروسات .. طعام مهمل به فوائد خارقة

اعتراض 3 صواريخ في سماء الرياض وجازان بالسعودية

علامته في كتفك .. تطعيم حصل عليه المواطنون قد يكتب نهاية كورونا في مصر

الاتصالات: 10 جيجا انترنت و٣٠٠٠ دقيقة مجانا من جميع الشبكات هديتنا لأطباء وتمريض كورونا.. فيديو

هل انخفضت سرعة الانترنت في مصر مؤخرا.. وزير الاتصالات يرد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلوب رحيمة .. شاب يضحي بحياته لإنقاذ كلبه من الغرق

كورونا يحرم أكبر رجل في العالم من الاحتفال بعيد ميلاده

فستان شيفون قصير .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بلوك جديد.. شاهد