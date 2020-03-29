إيران.. أعمال شغب وهروب سجناء بسبب كورونا

تشهد السجون الإيرانية أعمال شغب ومحاولات هروب من قبل السجناء بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.









وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد، بوقوع اشتباكات في سجن مدينة همدان.









ولم تذكر إرنا المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الاضطرابات في السجن، لكنها قالت إنها تلقت أنباء عن وقوع اشتباكات بين السجناء، وأن المسئولين تمكنوا من السيطرة على الوضع. في حين تداولت أنباء بشأن هرب بعض السجناء.









فيما أشارت إذاعة "راديو فردا" الإيرانية إلى هروب حوالي 80 سجينا من سجن سقز في محافظة كردستان، ليوجه رئيس السلطة القضائية بتشديد حراسات السجون.









وأعلن محمد جباري، المدعي العام في محافظة كردستان أنه ألقي القبض على 10 من الفارين، فيما سلم اثنان آخران نفسيهما للسلطات.









وذكرت مواقع إيران أن فرار السجناء وأعمال الشغب التي تشهدها السجون تعود إلى اعتراضهم على ظروف السجن وتخوفهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.



