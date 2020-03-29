الولايات المتحدة تسجل وفاة أول طفل بـ فيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة أول حالة وفاة لرضيع إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وأعلنت وزارة الصحة في إلينوي أن رضيعا مصابا بفيروس كورونا لم يتم عامه الأول توفي في يكاجو، ليكون أول طفل يموت في الولايات المتحدة بسبب كورونا.









وقالت إنه على الرغم من أنه لم يؤكد بعد أن فيروس كورونا هو السبب القاطع للوفاة، فقد تم تشخيص الطفل بالمرض قبل وفاته.









وأوضحت نجوزي إزيكي، مديرة الصحة في إلينوي، إنه لم يكن هناك من قبل حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا لرضيع.









وذكرت آخر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن أعداد وفيات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع ليتجاوز الألفي حالة ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 121.117 شخصا.









وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن الشعب الأمريكي يدفع ثمن غرور الرئيس دونالد ترامب وعدم اكتراثه بمصائب الآخرين، بعدما تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة رقم 100 ألف مصاب.



