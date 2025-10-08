7 أسابيع لعلاج نجم الأهلي بعد إصابته بمباراة كهرباء الإسماعيلية

أكد الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي أن حسين الشحات تعرض لاصابة قوية في مباراة كهربا الإسماعيلية .

وقال جاب الله أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها الشحات أوضحت تعرضه لإصابة قوية عبارة عن مزق في وتر العضلة الخلفية ويستكمل اللاعب البروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل، حيث أن فترة العلاج المبدئي لن تقل عن 7 أسابيع.