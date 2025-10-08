بعثة منتخب مصر تتحرك إلى ملعب المباراة..شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورا لبعثة منتخب مصر وهي تتحرك الآن إلى ملعب المباراة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



أكد المستشار أحمد حلمي الشريف، رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب، أن الأجواء في معسكر الفراعنة تسودها حالة من التركيز والهدوء قبل مواجهة جيبوتي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن الأجواء في المغرب جاءت أفضل مما كان متوقعًا.

وقال “الشريف”، أثناء مداخلة عبر برنامج «ستاد المحور» الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن بعثة المنتخب الوطني تلقت استقبالًا باهرًا من الأشقاء في المغرب، مشيدًا بحفاوة الترحيب والتنظيم المميز الذي لاقاه المنتخب منذ وصوله.

وأضاف رئيس البعثة أن جميع اللاعبين لديهم هدف واحد وهو الصعود إلى كأس العالم، مؤكدًا أن الروح العالية والانضباط داخل المعسكر يمنحان ثقة كبيرة في قدرة المنتخب على حسم التأهل خلال مباراة الغد.