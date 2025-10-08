منتخب مصر بالقوة الضاربة ضد جيبوتي

أعلن الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل المنتخب في مواجهة جيبوتي المقرر لها السابعة مساء اليوم الإربعاء - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ وجاء كالتالي : 🇪🇬

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

حمدي فتحي

محمد حمدي

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

إبراهيم عادل

محمد صلاح

مصطفي محمد

الإحتياطي :

مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل