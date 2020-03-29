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توك شو

رشا مجدي: الشائعة سلاح فتاك يهلك الشعوب.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 10:13 ص
الاعلامية رشا مجدي
الاعلامية رشا مجدي
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن من آفات المجتمع في الفترة الحالية هي الشائعات وترويجها بشكل كبير جدا سواء عن عمد أو لا، مما يتسبب في ضرر كبير إما على الفرد أو على المجتمع حتى وإن كانت على محمل السخرية والفكاهة.


وتابعت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن ترويج الشائعات تحول إلى ظاهرة عالمية تضر العالم والمجتمع كله، وتحولت إلى أخطر سلاح يؤثر على الدول وشعوبها أكثر من المواجهة بالرصاص.


وأكدت ضرورة أن يكون لدينا قدرة على تحليل المعلومات وتحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية لتلك المعلومات لثبوت صحتها، وأن الوعي والمعرفة في تلك الفترة هم أهم الأسلحة للتصدي للشائعات.


وأشارت إلى أن تلك الشائعات كانت تستخدم في كثير من الحروب للتأثير على روح المحاربين والجنود المعنوية وإضعافها لتزيد من قدرة العدو على السيطرة، وهذه الحروب لا تتمثل في الحروب العسكرية فقط وإنما هناك حروب سياسية واقتصادية واجتماعية أيضًا.


وأوضحت أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت من أولى الوسائل التي ساعدت على تفشي تلك الشائعات بسرعة كبيرة جدًا بسبب سوء استخدامنا لها، معقبة: "كأننا داخلين في سباق، مين ينشر أسرع، بعيد عن الدقة".

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