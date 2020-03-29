تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 9783 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1333 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 11191 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 3661 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 961 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1033 نقطة.

