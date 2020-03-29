مدة بقائه ودرجة حرارة نشاطه.. الصين تكشف معلومات جديدة عن فيروس كورونا

توصل العلماء الصينيون في جامعة هونج كونج إلى معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا؛ وقاموا بنشرها على بوابة medRxiv الطبية المتخصصة.





وفقا لـ "روسيا اليوم"، اكتشف العلماء الصينيون درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا بشكل خاص؛ مشيرين إلى أنه يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي تطهير له.





وأوضح العلماء أن نشاط الفيروس التاجي لا يبدأ في الانخفاض إلا بعد 14 يوما.





واكتشف الخبراء أيضا المدة التي يمكن أن يظل فيها الفيروس التاجي صامدا على سطح الأجسام المختلفة؛ فهو يبقى على الورق لمدة ثلاث ساعات، وعلى الملابس والخشب المعالج يستمر لمدة يومين، وعلى الزجاج يعيش حتى أربعة أيام، وعلى البلاستيك حتى 7 أيام.





ولاحظ العلماء أن الفيروس يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى سبعة أيام، ودعوا إلى تطهيرها الشامل والكامل.





وكشفت منظمة الصحة العالمية عن معلومات جديدة بشأن خصائص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأجاب الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن سؤال أثار الكثير من الجدل والذعر بشأن انتقال عدوى فيروس كورونا من خلال الهواء.





وأوضحت أن فيروس كورونا المستجد ينتقل بشكل رئيسي من خلال القطرات أو الرذاذ، الناتج عن العطس أو السعال الذي يصدر عن المصاب بفيروس كورونا.





ونصحت المنظمة باتباع أهم النصائح الوقائية للحيلولة دون الإصابة بفيروس كورونا والتي تتمثل في 4 نصائح:"الحفاظ على مسافة 1 م من الآخرين، تطهير الأسطح بشكل متكرر، غسل اليدين، تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم".





وفي 11 مارس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء وجائحة.