AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مدة بقائه ودرجة حرارة نشاطه.. الصين تكشف معلومات جديدة عن فيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 11:04 ص
الصين تكشف معلومات
الصين تكشف معلومات جديدة عن فيروس كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
توصل العلماء الصينيون في جامعة هونج كونج إلى معلومات جديدة بشأن فيروس كورونا؛ وقاموا بنشرها على بوابة medRxiv الطبية المتخصصة.

وفقا لـ "روسيا اليوم"، اكتشف العلماء الصينيون درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا بشكل خاص؛ مشيرين إلى أنه يبقى مستقرا للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي تطهير له.

وأوضح العلماء أن نشاط الفيروس التاجي لا يبدأ في الانخفاض إلا بعد 14 يوما.

واكتشف الخبراء أيضا المدة التي يمكن أن يظل فيها الفيروس التاجي صامدا على سطح الأجسام المختلفة؛ فهو يبقى على الورق لمدة ثلاث ساعات، وعلى الملابس والخشب المعالج يستمر لمدة يومين، وعلى الزجاج يعيش حتى أربعة أيام، وعلى البلاستيك حتى 7 أيام.

ولاحظ العلماء أن الفيروس يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى سبعة أيام، ودعوا إلى تطهيرها الشامل والكامل.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن معلومات جديدة بشأن خصائص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأجاب الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن سؤال أثار الكثير من الجدل والذعر بشأن انتقال عدوى فيروس كورونا من خلال الهواء.

وأوضحت أن فيروس كورونا المستجد ينتقل بشكل رئيسي من خلال القطرات أو الرذاذ، الناتج عن العطس أو السعال الذي يصدر عن المصاب بفيروس كورونا.

ونصحت المنظمة باتباع أهم النصائح الوقائية للحيلولة دون الإصابة بفيروس كورونا والتي تتمثل في 4 نصائح:"الحفاظ على مسافة 1 م من الآخرين، تطهير الأسطح بشكل متكرر، غسل اليدين، تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم".

وفي 11 مارس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء وجائحة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا القاتل يهدد كوكب الأرض.. ملايين الصينيين في سجون مفتوحة خشية الموت.. اتهامات للخفافيش والثعابين بالتسبب في انتشاره.. ودول العالم تتخذ إجراءات احترازية للوقاية

عميد معهد القلب السابق يكشف أسرارا جديدة عن الفيروس الغامض كورونا

كيف نتعامل مع فيروس كورونا؟.. معلومات جديدة عن المرض

يسبب عقم الرجال.. تطور خطير فى أضرار فيروس كورونا

كورونا ينتشر .. رئيس وزراء بريطانيا يطالب مواطنيه بالبقاء في المنزل

أخطر 20 خرافة شائعة عن فيروس كورونا

ترشيحاتنا

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

شيرين عبد الوهاب عن أزمة كورونا: حالى زى حالكم

إليسا تستعين بمقولة طبيب هندى للوقاية من فيروس كورونا

الناظر يكشف حقيقة وجود تطعيم للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

ياسمين رئيس: مش عايزة امشي في طريق الـ TIKTOK لهذا السبب

حقيقة إلغاء امتحانات نهاية العام الدراسي بـ جامعة عين شمس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها تماما.. أدوية تضعف جهاز المناعة

قبل الفطار.. 6 فوائد لتناول عصير ليمون على الريق

أنيقة وعصرية.. 10 صور تكشف عن جمال واختلاف علا الفارس