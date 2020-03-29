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اقتصاد

بسبب كورونا.. قرار عاجل من البنك المركزي بشأن عمليات السحب والإيداع

الأحد 29/مارس/2020 - 09:17 ص
البنك المركزى
البنك المركزى
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رويترز
قرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك للحد من مخاطر فيروس كورونا.

وأضح البنك اليوم الأحد أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات.

وذكر البنك أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي يصبح 5 آلاف جنيه.

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