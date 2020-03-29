الصحة العالمية تكشف سرا جديدا عن فيروس كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية عن معلومات جديدة بشأن خصائص فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأجاب الحساب الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن سؤال أثار الكثير من الجدل والذعر بشأن انتقال عدوى فيروس كورونا من خلال الهواء.





وأوضحت أن فيروس كورونا المستجد ينتقل بشكل رئيسي من خلال القطرات أو الرذاذ، الناتج عن العطس أو السعال الذي يصدر عن المصاب بفيروس كورونا.





ونصحت المنظمة باتباع أهم النصائح الوقائية للحيلولة دون الإصابة بفيروس كورونا والتي تتمثل في 4 نصائح:"الحفاظ على مسافة 1 م من الآخرين، تطهير الأسطح بشكل متكرر، غسل اليدين، تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم".





وكانت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية ذكرت في تقرير أن منظمة الصحة العالمية تدرس الاحتياطات "المحمولة جوًا" للعاملين الطبيين بعدما أظهرت دراسة جديدة أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" يعيش في الهواء في بعض الأماكن.





وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، رئيسة وحدة الأمراض والأمراض الحيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الاثنين، إنه "كما تعلمون، فإن هذا فيروس ينتقل عبر القطرات، وهذه أجزاء صغيرة من السائل". "عندما تقوم بإجراء توليد الهباء الجوي كما هو الحال في مرافق الرعاية الطبية، لديك إمكانية ما نسميه بخسارة هذه الجسيمات، مما يعني أنها يمكن أن تبقى في الهواء لفترة أطول قليلًا".





إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أن إفريقيا وحدها بها 2650 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا يبلغ 49 حالة وفاة.





وبلغ عدد المصابن بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 600 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة إلى 28 ألف حالة وفاة. فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا 20 ألف حالة وفاة.







