أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن الجميع يثق في الله وأن بلادنا محفوظة وأرضنا مباركة، ووعد الله لنا "مبارك شعب مصر"، ونسأله أن ينهي أزمة فيروس كورونا عاجلًا وسريعًا، ونصلي من أجل المسئولين والطاقم الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة في ظل هذه الأجواء.









وقال قداسة البابا تواضروس الثاني – خلال عظة الأحد التى القاها اليوم من المقر البابوي ونقلتها مجموعة من القنوات لافضائية - إن وباء كورونا رسالة من الله لكي يستيقظ الإنسان الذي عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب، وأصيب العالم بالضعف الأخلاقي والفساد، وانتشرت أفكار مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.

وأضاف أن الإنسان انصرف عن الله الخالق ولم يتوقع أن فيروسا صغيرا مثل كورونا يؤثر في العالم بهذا الشكل ويخلق هلعًا وخوفا وتأخذ الدول والحكومات إجراءات استثنائية لمواجهة المرض.









وطمأن البابا تواضروس المصريين قائلًا: كن مطمئنًا الله ضابط الكل يدير هذا العالم ومحب للبشر، متسائلًا: هل الله راضي عن الخليقة؟ وأجاب نعم مازال الله يحب العالم ولكن لا يحب الشر الذي في العالم، لافتا إلى أن بلادنا اتخذت إجراءات قوية وحاسمة والجميع يعمل لحفظ البلاد من شر هذا الفيروس، وانتهز الفرصة لأشكر الطاقم الطبي وهم جنود بواسل لحماية الشعب من الشرور.









وشدد على ضرورة كسر سلسلة انتشار العدوى وهو إجراء غير معتاد، والابتعاد عن أي تجمع لأنه كفيل بنشر ا لعدوى، وتكمن المشكلة فى عدم وجود أدوية للقضاء على المرض.









وناشد البابا تواضروس جموع المصريين قائلا،" من فضلك أكسر دائرة العدوى ولا تلمس أية أسطح وأغسل يدك بالماء والصابون واستخدم المطهرات بحكمة بينما الماء والصابون أكثر وسيلة دفاعية أمانًا، إلى جانب خلق مسافة متر ونصف أو مترين بينك وبين الأخر،لافتا إلى أن إصابة كورونا لا تظهر إلا خلال ١٤ يوما ورغم بساطة هذه الإجراءات إلا أنها ذات أهمية بالغة، ولا يوجد أغلى من الصحة فلا فائدة من وجود مجتمع مرضى أطلب لكم جميعا الصحة.