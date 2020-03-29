لمنع تكدس صرف المعاشات والمرتبات.. بنك ناصر يعلن إجراءات احترازية جديدة للوقاية من كورونا.. ويحدد مواعيد العمل داخل الفروع أيام صرف المعاشات من السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا

العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى:

تحديد مواعيد للتعامل مع العملاء ببنك ناصر في أيام أخرى بخلاف أيام صرف المرتبات والمعاشات

تخصيص موظف لصرف المعاشات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن انتظارهم خارج الفرع

البنك ملتزم بعدم احتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى





أعلن الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، عن اتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ على انسيابية وتيسير أداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية وعدم التكدس داخل الفروع، أيام صرف المعاشات والمرتبات والنفقات، وذلك بناءً على تعليمات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة العاملين والعملاء.





وأوضح فاروق أنه تقرر أن تكون مواعيد العمل داخل الفروع أيام صرف المعاشات اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا، كما سيتم تحديد مواعيد للتعامل مع العملاء بالنسبة لباقي أنشطة البنك في أيام أخرى، بخلاف أيام صرف المرتبات والمعاشات والنفقات، مع توفير مقاعد انتظار خارج الفرع يراعى بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع، هذا بالإضافة إلى تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن انتظارهم خارج الفرع.

وقال إن صرف المعاشات والمرتبات والنفقة يتم من خلال فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرعا أو الصرف عن طريق كروت ATM.





وأوضح أن البنك قام بربط شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به بشبكة 123 التابعة لشركة E-Finance ويتم من خلالها الصرف الإلكتروني من أى ماكينة صرف آلى تخص البنك، بالإضافة إلى أي ماكينة صرف آلي في جميع البنوك على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن البنك ملتزم بعدم احتساب عمولات على عملاء البنك في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى حسب تعليمات البنك المركزي، كما تم التنبيه على الفروع بضرورة التغذية الفورية والمستمرة لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها.



