استمرار المحاكم الابتدائية في تأجيل نظر الدعاوى لمدة أسبوعين للوقاية من كورونا

‏وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، باستمرار المحاكم الابتدائية في تأجيل نظر جميع ‏الدعاوى المنظورة أمامها خلال الفترة من السبت الموافق 28 مارس ولمدة أسبوعين، وذلك اتساقا مع جهود الحكومة في استمرار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما وجه الوزير باستمرار ‏العمل الإداري بالمحاكم خلال هذه الفترة على أضيق نطاق بحضور العدد اللازم فقط لتسييره، ووفقًا ‏لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأن يكون حضورهم وانصرافهم على فترتين منعا للتزاحم على وسائل المواصلات كالتالي: 8.30 ، 9.30 صباحًا، 2، 3 مساءً، وهو ما صدرت به ‏تعليمات بالنسبة للعاملين بديوان عام الوزارة، فضلا عن عدم حضور الموظفين القاطنين خارج نطاق ‏المحافظة الكائن بها المحكمة طوال هذه الفترة.‏





وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ قرر اختصاصات العمل اللازمة والضرورية لتسييره تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك تجزئة ميعاد الحضور والانصراف للعاملين على دفعات، بحيث يكون حضور الموظفين وانصرافهم خلال فترتين متتاليتين يفصل بينهما فاصل زمنى بما لا يؤدى إلى التزاحم أثناء الحضور، ويكون الانصراف بالتوازى على ذات النسق.





يأتي ذلك فى إطار ما تردد بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن التضرر من تزاحم المواطنين على وسائل المواصلات والحافلات العامة أثناء انصرافهم من العمل وعودتهم إلى منازلهم قبل تطبيق الحظر الجزئى، وتيسيرًا على العاملين بديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها.





وشدد الوزير على استمرار اتباع معايير السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية فى شأن مكافحة فيروس كورونا، وذلك بإخضاع العاملين بديوان عام الوزارة عشوائيًا لقياسات كشف حرارة الجسم بجهاز كاشف الحرارة عن بعد، وكذا التعقيم المتوالى يوميًا للمكاتب وطرقات مبنى الديوان.