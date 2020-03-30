الجزار: ارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف إلى 42% خلال 3 أشهر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف كانت 11% قبل عام 2014، ووصلت النسبة إلى 38.5% في نهاية العام الماضى 2019.





وأوضح وزير الإسكان، أن الحكومة تستهدف وصول تغطية مشاريع الصرف الصحي للريف في 30 يونيو 2020 إلى نحو 42%، ليكون إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات الصرف الصحي خلال 6 سنوات فقط، ثلاثة أضعاف ما تحقق خلال التاريخ كله.



