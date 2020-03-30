الجزار: ارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف إلى 42% خلال 3 أشهر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف كانت 11% قبل عام 2014، ووصلت النسبة إلى 38.5% في نهاية العام الماضى 2019.
وأوضح وزير الإسكان، أن الحكومة تستهدف وصول تغطية مشاريع الصرف الصحي للريف في 30 يونيو 2020 إلى نحو 42%، ليكون إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات الصرف الصحي خلال 6 سنوات فقط، ثلاثة أضعاف ما تحقق خلال التاريخ كله.
وأضاف الجزار، أن هناك أهدافا استراتيجية وأهدافا محلية، ويجب أن ندرك قيمة كل منهما، مشيرا إلى أن زيادة نسبة تغطية الصرف الصحى خاصة بالريف تعد هدفا قوميا نعمل جميعا من أجل تحقيقه، كما توفر الدولة المليارات سنويا لتحقيقه.